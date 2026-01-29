“Rutina de gym fácil para principiantes: semana 1 sin complicaciones

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada inicio de año miles de personas deciden dar el paso hacia una vida más saludable y el gimnasio se convierte en el escenario ideal. Para quienes comienzan desde cero, expertos recomiendan una rutina básica de entrenamiento en la primera semana, diseñada para adaptar el cuerpo de manera progresiva y evitar lesiones.

La propuesta incluye tres días de trabajo con ejercicios sencillos y efectivos:

Rutina básica (ejercicios fáciles)

Día 1 – Tren superior (brazos y pecho)

Flexiones contra la pared (3 series de 10 repeticiones)

Press de pecho en máquina ligera (3x12)

Remo sentado en máquina (3x12)

Día 2 – Tren inferior (piernas)

Sentadillas asistidas con silla (3x10)

Prensa de piernas con poco peso (3x12)

Elevaciones de talones de pie (3x15)

Día 3 – Core y cardio suave

Abdominales básicos en colchoneta (3x10)

Plancha apoyando rodillas (3x20 segundos)

Caminata en cinta o bicicleta estática (10-15 minutos)

Consejos clave

Calentar 5 minutos antes (caminar o mover articulaciones).

Estirar al final de cada sesión.

Mantener buena hidratación y descansar al menos un día entre rutinas.

No buscar peso alto, lo importante es aprender la técnica y crear el hábito.