Residencias médicas: un pilar del sistema de salud y una oportunidad

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

Las residencias médicas constituyen uno de los componentes más importantes del funcionamiento de los servicios de salud. A través de ellas se forman los médicos especialistas, que garantizan la atención continua, oportuna y especializada de la población.

En hospitales públicos y privados, los médicos residentes no solo se están formando: son parte esencial del equipo que sostiene la atención en emergencias, hospitalización, consultas y procedimientos, siempre bajo distintos niveles de supervisión. Su presencia permite ampliar la capacidad de respuesta del sistema y fortalecer el trabajo en equipo dentro de los hospitales.

Sin embargo, la relevancia de las residencias médicas va más allá de su aporte cuantitativo al recurso humano. La forma en que se organizan y desarrollan estos programas tiene un impacto directo en la calidad de la atención y en la seguridad del paciente. Un sistema de residencias médicas sólido, bien supervisado y con programas académicos estructurados, favorece mejores decisiones clínicas, reduce errores y promueve una atención más humana y segura.

Doctora Violeta González Pantaleón Gerente de Enseñanza, Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS)

En muchos contextos, el proceso formativo del médico residente ha estado tradicionalmente centrado en la carga asistencial, con largas jornadas de trabajo, supervisión limitada y escasos espacios formales de enseñanza. Este modelo, además de afectar el bienestar del residente, incrementa los riesgos para los pacientes. La evidencia es clara: el cansancio extremo, la falta de acompañamiento docente y la ausencia de evaluación sistemática, se asocian a eventos adversos y disminución de la calidad del cuidado.

Frente a esta realidad, resulta imprescindible fortalecer en nuestro país el concepto de hospital docente, entendido no solo como un hospital donde hay residentes, sino como una institución que asume la formación como parte de su misión esencial, comprometido con la calidad, que integra de manera equilibrada la asistencia y la docencia, garantizando que el aprendizaje ocurra en condiciones adecuadas y con respeto a la seguridad del paciente.

Desde esta perspectiva, hemos desarrollado un modelo de hospital docente sustentado en cinco componentes fundamentales. El primero es el compromiso del liderazgo institucional, la formación de especialistas debe ser una decisión estratégica, con planificación, gestión académica, asignación de recursos y convenios formales con las universidades. Sin liderazgo y gobernanza, la docencia se diluye en la rutina asistencial.

El segundo componente es la infraestructura y la tecnología al servicio de la formación, la calidad del aprendizaje depende de contar con áreas físicas adecuadas, bibliotecas físicas o digitales, acceso a bases de datos científicas, espacios de descanso para los residentes y equipamiento clínico moderno. La formación médica de calidad no es posible en entornos precarios.

El tercer componente es la integración académica y asistencial, la residencia médica debe basarse en un enfoque por competencias, donde la teoría y la práctica estén alineadas. Esto implica programas académicos claros, rotaciones estructuradas, participación en investigación, y un equilibrio real entre el servicio que se presta y el aprendizaje que se espera lograr. El residente no debe ser visto solo como mano de obra, sino como un profesional en formación.

El cuarto componente es la mentoría y la supervisión efectiva, la presencia de docentes capacitados, comprometidos con la enseñanza y con roles claramente definidos es clave para garantizar una atención segura. La supervisión progresiva permite que el residente gane autonomía de manera responsable, siempre con acompañamiento, retroalimentación y apoyo ético y profesional.

El quinto componente es la evaluación y mejora continua, evaluar al residente, a los programas y al entorno formativo, permite identificar debilidades, corregir errores y elevar de manera constante la calidad de la atención. La evaluación no debe entenderse como un castigo, sino como una herramienta para mejorar el desempeño clínico y académico.

“La calidad en la formación del médico residente, abordada de manera específica, es un elemento decisivo para el fortalecimiento del sistema de salud”.

En el libro “Hospital docente: calidad en la formación y en la atención del paciente”, explicamos con más detalle, el modelo integral de hospital docente, que combina excelencia clínica y educativa, garantizando la seguridad del paciente y la calidad en la formación del médico residente.

Apostar por residencias médicas de calidad es apostar por un sistema de salud más seguro, más humano y más eficiente para todos.

Formar especialistas competentes implica desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también competencias éticas, comunicacionales, investigativas y humanas; un residente bien formado trabaja con mayor apego a protocolos, se comunica mejor con los pacientes y toma decisiones más seguras.

Conclusiones

¿Las residencias médicas son indispensables para el funcionamiento de los servicios de salud y para la formación de especialistas competentes? Invertir en residencias médicas de calidad no es un lujo ni un gasto innecesario; es una inversión estratégica en la seguridad del paciente y en la sostenibilidad del sistema de salud.

¿Mejorar el proceso formativo de las residencias médicas requiere una mayor integración entre el sector salud y el sector educación?

Las universidades deben asumir un rol activo y permanente en la supervisión y evaluación de los programas, mientras que las autoridades sanitarias deben garantizar condiciones adecuadas de trabajo y aprendizaje. Esta responsabilidad compartida es clave para asegurar que la formación de especialistas responda a las necesidades reales del país.