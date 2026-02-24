Rioz, cantautor que viene a conquistar la plaza dominicana con la calidad y originalidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Resurgir, inspiración y origen son los pilares que definen la propuesta musical de Rioz, talentoso cantautor dominicano radicado en Estados Unidos, quien encontró en Nueva York el escenario ideal para expandir su carrera hacia una dimensión internacional.

Con una propuesta innovadora y un sonido marcado dentro del pop rock contemporáneo, Rioz apuesta a la fusión de ritmos autóctonos con influencias urbanas, electrónicas y modernas, creando una identidad artística caracterizada por la autenticidad y la versatilidad.

Actualmente, promociona los sencillos “Carola” y “No me dejes así”, ambos de su autoría. Las canciones abordan el amor, la entrega y el temor a perder a esa persona que complementa la vida en pareja. El video del tema “No me dejes así” será rodado en distintas localidades de Santo Domingo.

“Carola” se convirtió en su carta de presentación, marcando un antes y un después en su carrera y posicionándolo como una revelación dentro del pop rock dominicano.

En 2024 lanzó el disco “Nación”, una producción que se ha definido como un himno al amor, la paz y la unión, mensajes que conectan con la realidad actual de la humanidad.

Rioz manifestó que reencontrarse con el público dominicano representa una oportunidad invaluable para agradecer el respaldo recibido y fortalecer su vínculo con esta plaza, a la que promete dedicarle mayor presencia durante todo el 2026.

Durante el encuentro con la prensa, interpretó los temas “Carola” y “Contigo hasta la muerte”, parte de su primera producción titulada “Reciclaje”, y respondió preguntas de los periodistas especializados en arte y espectáculo.

En 2025 debutó en el cine como productor musical con la canción “Soy yo y mi cuerpo arde”, composición de Roy Tavaré, incluida en la película “Diario de mujer y café”, producida por Roselyn Sánchez.