40 años en una noche de historia y de reconocimiento

Directivos de Caribe Tours, empresa de transporte, celebraron sus cuatro décadas de servicio con un cóctel memorable en el hotel El Embajador de esta ciudad, donde se dieron cita líderes políticos, empresarios y figuras del sector transporte para honrar una historia que ha movido al país.

Bajo un ambiente elegante y con la animación de la agrupación musical Fusión Típica de Ballet y el Ballet Nacional Dominicano, los invitados fueron recibidos con el estilo que caracteriza a la casa anfitriona: puntualidad, distinción y un esmero ceremonial por los detalles.

José Hernández Andújar y Paúl Guerrero, presidente y vice presidente, ofrecieron un discurso donde combinaron gratitud, memoria y visión. Ambos evocaron los comienzos de la empresa como un ‘sueño que ha transitado por la isla conectando destinos y transportando a amor a los dominicanos’.