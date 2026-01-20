Arrancan las ofertas para el carnaval 2026

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

La agencia de viajes Mr. Tours ha diseñado un concepto en tendencia para los que gustan de la algarabía, en la edición 2026 de su tradicional tour del “Carnaval en Casa”, el cual será celebrado los domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero en La Vega.

Activil Modeste, presidente de la agencia, explicó que en esta experiencia los asistentes podrán disfrutar dentro de una acogedora casa carnavalesca en la que se desarrollarán dinámicas y fiestas para el disfrute de todos.

Para esto se ha diseñado una dinámica de votación a través de DMs de su cuenta de Instagram, @mr_tours, donde las personas podrán votar por un periodo de 72 horas, por sus artistas favoritos en las categorías: merengue típico, urbano, salsa, Djs e influencers, entre los cuales se conformará el line-up artístico de esta edición, que tendrá cuatro opciones de participación con precios desde RD$1,595 por persona.

“Con esta dinámica apostamos a mantener vigente la tradición del Carnaval Vegano, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación”, señaló Modeste.