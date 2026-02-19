Conoce a los nominados Premio Personalidades Influyentes del Sector Salud

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

DiarioSalud anunció oficialmente el inicio de las votaciones para el Premio Personalidades Influyentes DiarioSalud 2025. Tras un exhaustivo proceso de revisión, el comité evaluador seleccionó a 45 líderes que, con su visión y esfuerzo, transformaron el sector salud durante el último año.

A diferencia de otros certámenes, este premio reconoce el liderazgo y la trayectoria individual, exaltando a profesionales que impulsan cambios significativos desde sus respectivas áreas de acción.

Finalistas y proyectos por categoría

A continuación, los líderes seleccionados y las iniciativas que respaldan su postulación:

Asociación de Pacientes:

-Norka Margarita Díaz de Socías: liderazgo en la atención integral del cáncer de mama (AMSI).

-Sr. Roberto Rodríguez: defensa del acceso a medicamentos para la esclerosis múltiple (Fundación Renacer).

-Dra. Rossy Cruz Vicioso: proyecto “Rostros del Parkinson”.

Evento de Salud:

-Dra. Vizmary Pineda: organización del XXXI Congreso Dominicano de Cardiología.

-Dra. Rosa Acevedo Saladín: XLVIII Congreso Nacional de Pediatría de la SDP.

-Mónika Harel: Foro Internacional de Calidad y Seguridad en Salud de CEMDOE.

Acciones Humanitarias y Filantropía:

-Dra. Eliany Mejía López: programa “Regálame un Latido”, de la Fundación Heart Care.

-Sra. Cibeles Besonias: estrategia “Cero Lista de Espera” para niños con cáncer, de la Fundación St. Jude República Dominicana.

-Sor Carmen Veiga: labor nutricional y apoyo a familias vulnerables (Red de Asistencia Pediátrica).

Jornadas y Operativos Médicos:

-Dra. Elsa Consuelo Rollán Saint-Amand: Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular.

-Dra. Mavel Almonte Taveras: Programa de Trasplante Renal Pediátrico, Plaza de la Salud.

-Dra. Rebeca Pérez González: jornadas de cirugía cardiovascular pediátrica de CEDIMAT.

Dirección Hospitalaria:

-Yenny Ureña Velázquez: liderazgo en gestión en la Fundación Heart Care.

-Dr. Antonio Manuel Villegas Saviñón: dirección médica en CEDIMAT.

-Dra. Alicia Rivas: gestión de alta complejidad en el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón.

Patronatos y Gestoras:

-Dr. Pedro Ureña Velásquez: impacto en prevención y acceso desde la Fundación Heart Care.

-María de los Ángeles Soto Roa: labor en FUPRECA.

-Sra. Altagracia Mariñez: prevención y rehabilitación en el Patronato Nacional de Ciegos.

Instituciones o Sociedades Científicas:

-Dr. José Brea: incidencia en políticas de vacunación.

-Dr. Jiomar Figueroa Germosén: educación médica continua en el Colegio Dominicano de Cirujanos.

-Dra. Rosa Acevedo Saladín: liderazgo gremial en la Sociedad Dominicana de Pediatría.

Educación en Salud:

-Dr. Luis Elpidio Féliz Féliz: aportes a la epidemiología hospitalaria.

-Mag. Darihana Linarez Corporán: formación en Responsabilidad Médica.

-Dr. Miguel Robiou: proceso de reacreditación internacional CAAM-HP / INTEC.

Nominados

Investigación y Desarrollo:

-Lic. Sayira Paola Mueses Jiménez: investigación molecular y medicina traslacional.

-Dr. Elbi Morla Báez: referencias antropométricas de la niñez dominicana.

-Dra. Katlin de la Rosa Poueriet: aportes en el Instituto de Genética ChromoMed.

Estrategias y Negocios:

-Esteban Rodríguez: innovación con Bionex Pharmaceuticals.

-Dr. Ho Chi Veras: descentralización de servicios con CIMEN San Francisco de Macorís.

-Lic. Juan José Alorda: modernización del sector farmacéutico desde ARAPF.

Campaña o Movimiento de Salud:

-Dra. Yori Roque: campañas de prevención desde la Sociedad Dominicana de Infectología.

-Alba María Ropero Álvarez: liderazgo en vacunación desde la OPS.

-Lic. Alexandra Matos: prevención del cáncer infantil desde FACCI.

Comunicación y Redes Sociales:

-Dr. Pablo Mateo Santos: educación urológica y prevención.

-Dr. Héctor Balcácer: combate a la desinformación en infectología.

-Dra. Amny Acosta Then: divulgación científica y salud preventiva.

Institución Pública:

-Dra. Ana Indhira Zabala: fortalecimiento del sistema desde INABIE.

-Dr. Juan Gerardo Mesa Pérez: gestión de políticas en el Ministerio de Salud Pública.

-Dr. Mario Lama: liderazgo en la red pública desde el SNS.

Innovación y Tecnología:

-Dr. Julio Acosta Narciso: soluciones tecnológicas en Clínica Abreu.

-Dra. Jenny Cepeda: investigación e innovación en UNIBE.

-Dr. Luis Bonilla: impacto clínico tecnológico en CEDIMAT / Hospital Gautier.

Políticas y Salud Pública:

-Dra. Andelys Virginia de la Rosa: salud basada en evidencia (MSP / Cochrane RD).

-Dr. Willians de Jesús: liderazgo en reformas sanitarias (SODENN).

-Dra. Lía Díaz de Díaz: impulso a leyes de salud desde el Senado de la República.

¿Cómo votar?

Las votaciones estarán abiertas al público hasta el 12 de marzo de 2026 a las 11:59 p. m. Los interesados pueden conocer los perfiles y ejercer su voto en www.diariosalud.do

Compromiso social: 15 prótesis para la niñez

La excelencia profesional se traduce en solidaridad. Por cada categoría premiada, DiarioSalud donará una prótesis de mano totalmente gratuita, para un total de 15 prótesis destinadas a niños, niñas y adolescentes en condiciones vulnerables, reafirmando así su compromiso con el futuro de la salud dominicana.

Patrocinadores y colaboradores

Este evento es posible gracias al apoyo de Somos Community Care, Gracias Doctor, ARS Primera, CEMDOE, ARS Futuro y el Hospital General Plaza de la Salud. Asimismo, cuenta con la colaboración de la Fundación Two Oceans, UNIBE, la Alianza Dominicana de Asociaciones de Pacientes (ADAPA), Fundación Visible, Sociedad Dominicana de Geriatría, Turenlaces, El Nuevo Diario y Story Falcon.

Sobre el premio

El Premio Personalidades Influyentes DiarioSalud reconoce el liderazgo, la trayectoria y los aportes relevantes de profesionales e instituciones que fortalecen el sistema de salud en la República Dominicana. La distinción valora iniciativas desarrolladas durante el año en diversas categorías y, además de exaltar la excelencia, integra un componente solidario mediante la entrega de una prótesis de mano gratuita por cada categoría premiada.

Sobre DiarioSalud

DiarioSalud es un medio de comunicación especializado en el sector salud, preferido por la comunidad de profesionales del área. Su objetivo es ofrecer información confiable y útil para los tomadores de decisiones. Fundado en 2016, cuenta con una comunidad de más de 150 mil usuarios mensuales que se informan a través del boletín diario, redes sociales y portal web. Para más información, visite www.diariosalud.do

Oportunidades de patrocinio

Como cada año, el evento reconoce a líderes de la industria de la salud y brinda a las marcas la oportunidad de asociarse a una celebración que proyecta una imagen positiva, dentro de un movimiento que inspira y motiva a dar lo mejor de sí.

Conozca las opciones de patrocinio disponibles y solicite más información escribiendo a miguel@diariosalud.do