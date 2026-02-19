Spring Tours se lleva el galardón Top Producer: un hito en viajes entre RD y EE.UU.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Buenos Aires, Argentina.-La agencia de viajes Spring Tours fue reconocida por la tour operadora mayorista Viajes AGT con la distinción Top Producer, un galardón otorgado a las marcas de mayor desempeño comercial dentro de su red, destacando la solidez de la compañía en los mercados de República Dominicana y Estados Unidos.

La entrega del reconocimiento se realizó en el marco de la convención anual de ventas de Viajes AGT, celebrada a bordo del crucero Costa Diadema en una ruta especial que zarpó desde Brasil y visitó Buenos Aires, capital de Argentina, Montevideo (Uruguay) e Itajaí (Brasil). La actividad reunió a un grupo selecto de agencias pertenecientes al exclusivo Club 30K,comunidad que agrupa a los Top Producers más destacados por sus resultados.

“Este reconocimiento no es solo una meta de ventas; es el resultado de la confianza de cada cliente que nos elige, de cada empresa que nos abre la puerta, y de un equipo que trabaja con pasión para que cada viaje salga impecable”, expresó Bladimir Monegro, director ejecutivo de Spring Tours.

Con 14 años de experiencia, Spring Tours, es una empresa legalmente establecida en la República Dominicana y en Estados Unidos, con una trayectoria marcada especializada en viajes corporativos, incentivos, congresos y experiencias vacacionales con un enfoque en servicios, confianza y gestión integral.