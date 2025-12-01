Arte digital: La Isla Bajo el Mar de Ariadna Canaán

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

Construyendo escenarios inimaginados con la tecnología como aliada, Ariadna Canaán ha sido una de las pioneras en el país en trabajar con la inteligencia artificial desde una perspectiva crítica y poética.

En esta oportunidad presenta su exposición “La Isla Bajo el Mar: crónicas de un abismo luminoso”, en la Galería de Arte San Ramón.

La historiadora del Arte y curadora Paula Gómez dice que esta muestra irradia entre la intuición y el algoritmo, entre la herencia del Caribe y la expansión del lenguaje digital.

En esta exhibición, Ariadna Canaán retoma la tradición de imaginar mundos desde una nueva visualidad generada por la inteligencia artificial.

La artista cuenta que se inspiró en el agua, como siempre le interesó “por ser mítica, limpiadora y purificante”.

Esa dimensión simbólica es el territorio donde sitúa el agua como matriz del Caribe.

Sus composiciones digitales, de texturas inusitadas, dialogan con la exuberancia natural del Caribe, pero envueltas en un resplandor permanente donde luz y agua parecen fundirse en un mismo pulso. Ante ellas, la mirada se transforma en sensación: el espectador vive la obra como experiencia corporal.