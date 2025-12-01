Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Arte digital: La Isla Bajo el Mar de Ariadna Canaán

La artista concibe sus composiciones como paisajes generativos y retratos, retomando la tradición de imaginar mundos desde la inteligencia artificial

Paula Gómez, Ariadna Canaán, Gabriela Armenteros Capano y Susy Guzmán.

Gissel Taveras

Construyendo escenarios inimaginados con la tecnología como aliada, Ariadna Canaán ha sido una de las pioneras en el país en trabajar con la inteligencia artificial desde una perspectiva crítica y poética.

En esta oportunidad presenta su exposición “La Isla Bajo el Mar: crónicas de un abismo luminoso”, en la Galería de Arte San Ramón.

La historiadora del Arte y curadora Paula Gómez dice que esta muestra irradia entre la intuición y el algoritmo, entre la herencia del Caribe y la expansión del lenguaje digital.

En esta exhibición, Ariadna Canaán retoma la tradición de imaginar mundos desde una nueva visualidad generada por la inteligencia artificial.

La artista cuenta que se inspiró en el agua, como siempre le interesó “por ser mítica, limpiadora y purificante”.

Esa dimensión simbólica es el territorio donde sitúa el agua como matriz del Caribe.

Sus composiciones digitales, de texturas inusitadas, dialogan con la exuberancia natural del Caribe, pero envueltas en un resplandor permanente donde luz y agua parecen fundirse en un mismo pulso. Ante ellas, la mirada se transforma en sensación: el espectador vive la obra como experiencia corporal. 

Gissel Taveras

Periodista y maestra, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con más de 10 años de experiencia en periodismo social.

