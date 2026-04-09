Cámara Dominico-Italiana celebra su 39.º aniversario con cena de gala

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En el marco de su 39.º aniversario, responsables de la Cámara de Comercio Dominico-italiana celebraron la cena de gala ‘Dos Mundos, una Experiencia’ la cual contó con una excelente acogida, consolidándose como un espacio de encuentro de alto nivel que fortaleció los vínculos entre la República Dominicana e Italia.

Desde el emblemático hotel Kimpton Las Mercedes, la experiencia estuvo inspirada en el diálogo entre la República Dominicana y la región italiana de Umbría, bajo el concepto “Tierras Vivas”, la cual propuso un recorrido sensorial que fusionó sabores, tradiciones y territorios de ambos países.

Cecilia Pierotti, secretaria general de la Cámara, introdujo el concepto de la velada y un video sobre la Región Umbría, dejando espacio a S.E. Sergio Maffettone, embajador de Italia en Santo Domingo, quien dejó constancia del compromiso continuo de la embajada italiana en el país en apoyar a la comunidad empresarial dominico italiana y en reforzar los enlaces históricos y de amistad que existen entre ambos países.

Un momento artístico a cargo del Ballet Nacional, coreografiados por su director, Pablo Pérez, introdujo a los invitados en la narrativa de la noche.

La propuesta gastronómica en 4 tiempos concebida por el chef Cosimo Urso, del restaurante Zola del Kimpton, fue guiada integrando una dinámica de luces, música y ambientación para cada plato, donde ingredientes umbros fueron fusionandos con los ricos sabores dominicanos.