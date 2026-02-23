Celebración: Orgullo y alegría por aniversario de aseguradora

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

Repiques intensos de las campanas sonaron a las 5:05 de la tarde para avisar que la misa iba a comenzar. En este escenario de la Catedral Primada de América los convocados fueron los principales ejecutivos de AFP Crecer, sus colaboradores e invitados especiales, quienes se reunieron para celebrar el 25 aniversario de la aseguradora. Y... ¿qué mejor forma de festejar que agradeciendo a Dios?

Puntuales a la cita se veían llegar a los elegantes asistentes con sus outfits en colores blancos y tonos pasteles. Algunos caballeros optaron por usar chabacanas, mientras otros trajes formales, las damas con vestidos acorde para solemnidad del acto religioso que fue oficiado por el reverendo Gerardo Ramírez Paniagua.

Antes de iniciar la eucaristía, conversamos con Rita Plá, gerente general de AFP Crecer, quien nos contó que en estos años de existencia los colaboradores entregan un servicio con propósito “pienso que es una de las principales enseñanzas que podemos decir que nos queda en estos 25 años, donde ese propósito de contribuir con nuestros afiliados ha sido parte esencial en nuestro quehacer cada día”.

La ejecutiva destacó que hacen posible cumplir los sueños de sus afiliados cuando les llega su momento del retiro, acompañándolos y protegiendo sus fondos.

Tras finalizar la ceremonia, los presentes disfrutaron de un brindis, en donde compartieron de manera cálida y distendida con los anfitriones, entre tragos, bocadillos y buenas conversaciones..