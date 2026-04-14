Playa Nueva Romana
Celebran torneo de pickleball para jóvenes
La tienda en lugar de realizar un evento inaugural, destinará recursos al Patronato Hospital Municipal Lic. Pablo A. Paulino, mediante la entrega de una ambulancia
Las canchas de Pickleball de Playa Nueva Romana fueron el escenario de una jornada deportiva organizada por La Federación Dominicana de Pickleball (FEDO-Pickleball) y EXE Foundation, que llevaron la emoción del pickleball a los estudiantes del Colegio Quisqueya, una jornada que combinó aprendizaje, deporte y valores.
Durante la actividad, los jóvenes participantes se familiarizaron con los fundamentos de este dinámico deporte a través de sesiones prácticas, juegos interactivos y partidos amistosos.
Además, recibieron kits deportivos para motivar la práctica continua y fomentar hábitos saludables.
Elvys Duarte, presidente de la Federación Dominicana de Pickleball resaltó el crecimiento de este deporte en la República Dominicana y la participación del país en escenarios internacionales, señalando los programas de inclusión y expansión que impulsa la federación.