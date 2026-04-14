Celebran torneo de pickleball para jóvenes

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Las canchas de Pickleball de Playa Nueva Romana fueron el escenario de una jornada deportiva organizada por La Federación Dominicana de Pickleball (FEDO-Pickleball) y EXE Foundation, que llevaron la emoción del pickleball a los estudiantes del Colegio Quisqueya, una jornada que combinó aprendizaje, deporte y valores.

Durante la actividad, los jóvenes participantes se familiarizaron con los fundamentos de este dinámico deporte a través de sesiones prácticas, juegos interactivos y partidos amistosos.

Además, recibieron kits deportivos para motivar la práctica continua y fomentar hábitos saludables.

Elvys Duarte, presidente de la Federación Dominicana de Pickleball resaltó el crecimiento de este deporte en la República Dominicana y la participación del país en escenarios internacionales, señalando los programas de inclusión y expansión que impulsa la federación.