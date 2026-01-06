‘Cesárea, frontera de vida’ una guía hacia la humanización

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

En la sala de exposición de la empresa Megalabs de esta ciudad, un grupo de invitados conoció de primera mano las reflexiones del autor y especialista dominicano Yotin Pérez sobre la puesta en circulación de su libro ‘Cesárea, frontera de vida’ donde relata uno de los procedimientos quirúrgicos más realizado en el mundo y su impacto en la salud materna.

Compuesto por 150 páginas en diez capítulos, el apasionado de la salud materna comentó a colegas, familiares y amigos, historias reales de pacientes, que a lo largo de sus diez años de carrera lo han colocado en ese punto transcendental de tomar la decisión de realizar una cesárea o continuar el parto vanigal.

“La cesárea es un procedimiento que salva vidas y lo que buscamos precisamente es eso, humanizar el procedimiento, crear conciencia” expresó Pérez, quien además interiorizó que la cesárea se vea como una alternativa, entre la vida y la muerte, que da paso al nacimiento y que sin ella muchas vidas probablemente hoy no existieran.

Luego de la exposición del libro, el médico obstetra del HS Medical Center, recibió el calor de cada uno de los invitados, siendo felicitado por sus memorias médicas la cuales servirán para ilustrar a bien en este oficio complejo de la ginecobstetricia.