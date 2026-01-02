Personalidades hablan sobre sus deseos para este año 2026

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

¡Es increíble! El tiempo sigue avanzando y con él despedimos el 2025. Recién estrenado el 2026, ofrecemos nuestra acostumbrada edición en la que nos acercamos a algunas figuras para conocer sus vivencias sobre esta época de cierres y de inicios, lo que dejaron atrás y lo que esperan de este año que comienza... Unos pasan balance negativo al año que dijo adiós, otros continuarán proyectos iniciados para llevarlos a buen término, mientras que algunos comienzan el 2026 enfocados en nuevos propósitos... conozcamos sus respuestas, salpimentadas con las nostalgias que les provocan las fiestas por tiempos pasados.

Miriam Germán EXPROCURADORA

Miriam Germán

El 2025 fue un año tortuoso en lo económico. Y en este 2026, deseo mejoras en la educación y la salud. De mi infancia, recuerdo que en una Navidad le dije a mi madre que quería que el niño Jesús me dejara una pequeña chiva, no sé cómo hizo para conseguirla, pero la consiguió. Fue una emoción que no olvido: despertarme con el balido de ese animalito.

María Elena Vásquez PRESIDENTA PROCOMPETENCIA

María Elena Vásquez

El 2025 fue intenso, retador y muy gratificante. Para este 2026 deseo salud para seguir adelante con energía y equilibrio, tiempo y bienestar para compartir con mi familia, y continuar aportando al desarrollo del país. Mi primer recuerdo de Navidad está ligado a mi familia reunida en casa, el ambiente de alegría, las risas, la música y esa sensación tan especial de unión que solo se vive en estas fechas.

Techy Fatule CANTANTE

Techy Fatule

El 2025 fue un año de mucho crecimiento personal y profesional. De este 2026 deseo más organización, seguir creciendo, disfrutar los frutos de mi trabajo y, sobre todo, continuar compartiendo tiempo de calidad con mi familia y amigos. De la Navidad de mi infancia lo que más recuerdo es el patio de la casa de mis abuelos y despertarme tempranito para buscar los regalos.

José Martínez y María del Mar García

ABOGADO e INFLUENCER

José Martínez y María del Mar García

Para el 2026 esta pareja compuesta por el abogado y la influencer, esperan un niño. “Uno de los días mas felices de mi vida”, así lo catalogó en su cuenta de Instagram el día de la revelación de sexo, rodeado de sus seres queridos.

Letty Rivera FASHIONISTA

Letty Rivera

El 2025 fue un año Intenso, transformador y agradecido. Este 2026 lo espero con salud, serenidad y más tiempo de calidad para mi familia, para servir a otros y para seguir creando con propósito.

De esta época guardo recuerdos muy tiernos. Una casa llena de familia, el olor de la comida y los fuegos artificiales iluminando el cielo. Una felicidad simple y completa, de esas que solo se viven en la infancia.

Extraño de mi infancia la tradición de la unión familiar sin prisa. Estar todos juntos, Papi, Mami , mis hermanos y toda la familia, sin pantallas, sin agendas, solo compartiendo. Esa simpleza es lo que más extraño y lo que intento recrear hoy.

Manny Cruz MERENGUERO

Manny Cruz

El 2025 fue de gran bendición, oportunidad y mucha preparación. Para este 2026 vengo con grandes colaboraciones y con canciones producidas por Emilio Estefan, Motiff y Antonio González.

La Navidad para mí es tiempo en familia, siempre me gusta estar con mis hijos y mi esposa, a veces viene mi mamá y la pasa con nosotros o mi hermano con su familia, pero siempre unidos.