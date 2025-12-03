Coctel de Navidad para clientes de Banreservas

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

La Navidad tiene esa magia particular de celebrar la unidad, el amor y la hermandad, quedando esto evidenciado en la celebración realizada por los directivos del Banco de Reservas en un ambiente marcado por el agradecimiento institucional, al que asistieron clientes de Santo Domingo y aliados estratégicos que han confiado en el portafolio de productos y servicios que ofrece la entidad bancaria.

Empresarios, emprendedores, funcionarios, miembros del Consejo de Directores de la entidad financiera y directivos de la familia Reservas disfrutaron en La Bodega, donde se celebró el encuentro, de un espacio alegre amenizado con la interpretación musical en vivo de éxitos contemporáneos de diversos ritmos.

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, luego de dar la bienvenida a los presentes, compartió los logros de la entidad respaldada cada año por sus clientes, entre los que destacó el apoyo a las empresarias y la solvencia de la institución financiera.

“Durante el año que termina hemos compartido logros que afianzan una relación de compromiso recíproco que tiene como meta común el bienestar de todos los dominicanos”, expresó.

El encuentro sirvió como un gesto que sella aún más la alianza establecida con los sectores productivos y el impulso de continuar celebrando muchos logros con voluntad, compromiso y determinación, para bien de todos los dominicanos.