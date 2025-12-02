‘Tapas Night’ celebra la cocina dominicana

Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

La creatividad, el talento y la pasión de la gastronomía dominicana quedó más que evidenciada en el desarrollo de la séptima edición del evento ‘Tapas Night’.

Miles de apasionados de la alta cocina colmaron los espacios del Griffin Center, del quinto piso del JW Marriot Bluemall Santo Domingo, para disfrutar de innovadoras creaciones en formato de tapas, acompañadas de coctelería de autor y maridaje a cargo de destacados restaurantes nacionales.

La convocatoria fue realizada por la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) en colaboración con la Asociación de Hoteles y Turismo del país (Asonahores), reuniendo a los restaurantes Ándale, Buche Perico, Casa Brava, Casa Luca, Giulia, Larimar, Peperoni, Piano, Santino, Samurai, Vuelve a la Vida y Nocciola, los cuales presentaron propuestas culinarias que resaltaron la identidad dominicana.

Esta experiencia sensorial que combina comida, música, arte y networking tiene el objetivo de impulsar la gastronomía local como un destino de referencia en el Caribe, en el marco de la meta país 2030.