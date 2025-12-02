Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Rostros

Aderes

‘Tapas Night’ celebra la cocina dominicana

Cada propuesta fue realizada en apoyo al Plan Nacional de Turismo Gastronómico Sostenible impulsado por el sector público-privado para fortalecer la cadena de valor local

Aguie Lendor, Juan Bancalari, Giancarlo Bonarelli y Lissette Olivares

Aguie Lendor, Juan Bancalari, Giancarlo Bonarelli y Lissette Olivares

Publicado por
Cristina Romero

Creado:

Actualizado:

La creatividad, el talento y la pasión de la gastronomía dominicana quedó más que evidenciada en el desarrollo de la séptima edición del evento ‘Tapas Night’.

Miles de apasionados de la alta cocina colmaron los espacios del Griffin Center, del quinto piso del JW Marriot Bluemall Santo Domingo, para disfrutar de innovadoras creaciones en formato de tapas, acompañadas de coctelería de autor y maridaje a cargo de destacados restaurantes nacionales.

La convocatoria fue realizada por la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) en colaboración con la Asociación de Hoteles y Turismo del país (Asonahores), reuniendo a los restaurantes Ándale, Buche Perico, Casa Brava, Casa Luca, Giulia, Larimar, Peperoni, Piano, Santino, Samurai, Vuelve a la Vida y Nocciola, los cuales presentaron propuestas culinarias que resaltaron la identidad dominicana.

Esta experiencia sensorial que combina comida, música, arte y networking tiene el objetivo de impulsar la gastronomía local como un destino de referencia en el Caribe, en el marco de la meta país 2030. 

Sobre el autor

Cristina Romero

Más de diez años en el periodismo de crónica social, entrevista y reportaje. Escritora por vocación.

tracking