Colaboradores disfrutan de tradicional fiesta navideña

Publicado por Lisbel Sánchez Peña Creado: Actualizado:

De que se gozó se gozó. La presencia de la lluvia en ocasiones, no fue impedimento para que los colaboradores del Grupo de Comunicaciones Corripio, disfrutaran de su tradicional fiesta navideña, realizada el pasado viernes en el jardín del periódico Listín Diario.

Los empleados de ese medio escrito, junto a los del HOY, El Nacional y El Día, disfrutaron de una gran velada donde hubo mucho baile, premios y gran camaradería en un ambiente donde primó la sana diversión.

Antes de iniciar con la esperada música, Larissa Espinal, gerente de Gestión Humana, se encargó de la dar la bienvenida a los empleados, en la que expresó que la Navidad es una época que invita a la unión, gratitud y a valorar lo que cada día se vive como equipo.

«Gracias a Dios por permitirnos llegar hasta aquí, por darnos fortaleza y por bendecir a nuestros líderes, quienes llevan este barco a un buen puerto con entrega, visión y compromiso», destacó.

Tras finalizar Espinal, los colaboradores bailaron con la música de Pablo Martínez, cerrando la noche con una divertida hora loca, en la que muchos ‘tiraron’ sus mejores pasos de baile.

Aquí también se degustó una tradicional cena navideña, a la par que celebraron a los felices ganadores de la rifa..