Crean plataforma para vivir la maternidad con confianza

En un contexto donde la información es clave para una maternidad segura, llega Naciendo.co, una innovadora plataforma digital que promueve la educación prenatal y el acompañamiento emocional de las mujeres embarazadas y sus parejas.

Su objetivo es claro: educar para empoderar, ofreciendo herramientas que permitan vivir la experiencia del embarazo y el parto de manera consciente, participativa y respetuosa.

Fundada por Sary Méndez, reconocida coach, la plataforma parte de la filosofía de que el parto no debe concebirse como un evento médico, sino como un proceso natural.