Sary Méndez
Crean plataforma para vivir la maternidad con confianza
En este espacio virtual las mujeres pueden acceder a clases prenatales, sesiones en vivo, materiales y grupos de apoyo
En un contexto donde la información es clave para una maternidad segura, llega Naciendo.co, una innovadora plataforma digital que promueve la educación prenatal y el acompañamiento emocional de las mujeres embarazadas y sus parejas.
Su objetivo es claro: educar para empoderar, ofreciendo herramientas que permitan vivir la experiencia del embarazo y el parto de manera consciente, participativa y respetuosa.
Fundada por Sary Méndez, reconocida coach, la plataforma parte de la filosofía de que el parto no debe concebirse como un evento médico, sino como un proceso natural.