Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Rostros

Sary Méndez

Crean plataforma para vivir la maternidad con confianza

En este espacio virtual las mujeres pueden acceder a clases prenatales, sesiones en vivo, materiales y grupos de apoyo

Sary Méndez junto a miembros y seguidoras de la plataforma.

Sary Méndez junto a miembros y seguidoras de la plataforma.

Publicado por
Gissel Taveras

Creado:

Actualizado:

En un contexto donde la información es clave para una maternidad segura, llega Naciendo.co, una innovadora plataforma digital que promueve la educación prenatal y el acompañamiento emocional de las mujeres embarazadas y sus parejas.

Su objetivo es claro: educar para empoderar, ofreciendo herramientas que permitan vivir la experiencia del embarazo y el parto de manera consciente, participativa y respetuosa.

Fundada por Sary Méndez, reconocida coach, la plataforma parte de la filosofía de que el parto no debe concebirse como un evento médico, sino como un proceso natural.

Sobre el autor

Gissel Taveras

Periodista y maestra, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con más de 10 años de experiencia en periodismo social.

tracking