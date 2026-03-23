Novela
Estallidos del silencio de Bredyg Disla invita a reflexionar
Esta primera obra de la autora forma parte de la plataforma de reflexión Dilemas Reales, que aborda los dilemas humanos
En Estallidos del silencio, la periodista Bredyg Disla aborda los conflictos que se esconden detrás de las apariencias y los silencios que marcan la vida de las personas.
A través de una narrativa centrada en las emociones y en las complejidades de las relaciones humanas, la obra basada en hechos reales invita a reflexionar sobre las verdades ocultas, las decisiones que transforman destinos y las consecuencias que emergen cuando los secretos finalmente salen a la superficie.
Durante el lanzamiento de su obra en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, también dio a conocer oficialmente la plataforma Dilemas Reales, una iniciativa orientada a abordar los dilemas humanos y sociales de la vida contemporánea.
La presentación de la obra estuvo a cargo de la escritora y psicóloga con experiencia en la industria financiera Jeanne Marón-Landais, quien ofreció una lectura crítica de la propuesta narrativa de la novela y animó a los presentes a leerla.