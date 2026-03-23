Estallidos del silencio de Bredyg Disla invita a reflexionar

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En Estallidos del silencio, la periodista Bredyg Disla aborda los conflictos que se esconden detrás de las apariencias y los silencios que marcan la vida de las personas.

A través de una narrativa centrada en las emociones y en las complejidades de las relaciones humanas, la obra basada en hechos reales invita a reflexionar sobre las verdades ocultas, las decisiones que transforman destinos y las consecuencias que emergen cuando los secretos finalmente salen a la superficie.

Durante el lanzamiento de su obra en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, también dio a conocer oficialmente la plataforma Dilemas Reales, una iniciativa orientada a abordar los dilemas humanos y sociales de la vida contemporánea.

La presentación de la obra estuvo a cargo de la escritora y psicóloga con experiencia en la industria financiera Jeanne Marón-Landais, quien ofreció una lectura crítica de la propuesta narrativa de la novela y animó a los presentes a leerla.