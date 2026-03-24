Embajada de Japón
Festejo por cumpleaños del emperador Naruhito
El embajador del Japón, Hayakawa Osamu, se refirió a los lazos históricos que unen a ambas naciones desde hace tiempo
El embajador de Japón, Hayakawa Osamu y Hugo Rivera, viceministro de Asuntos económicos y cooperación internacional del Mirex, alzaron sus copas para brindar junto a los demás invitados que asistieron a la Fiesta Nacional del Japón, para conmemorar el 66 natalicio del emperador Naruhito.
Japoneses, dominicanos y diplomáticos representantes asistieron al hotel Jaragua, para festejar tan importante fecha para ellos, y más en esta ocasión porque en este año se cumplió el 70 aniversario de la inmigración japonesa en RD.
Tras agradecer a los presentes, el embajador Hayakawa Osamu destacó que los inmigrantes y sus descendientes “han sido un puente entre ambos países y han realizado valiosas contribuciones, por lo que expresamos nuestro sincero agradecimiento al Gobierno y al pueblo dominicano por su apoyo a la comunidad nikkei”.
Al finalizar la parte formal, los asistentes procedieron a disfrutar de variadas estaciones de la gastronomía de ese país, caracterizada por platillos hechos con arroz, pescado, soja y algas.