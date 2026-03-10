La fragilidad de un corazón de cristal plasmada en exposición

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Museo de Arte Moderno tiene en sus espacios la exposición “El Maestro Breleur: La fragilidad de un corazón de cristal”, creada por la Fundación Clément (Martinica) y codirigida por Dominique Brebion y Olivia Maëlle Breleur.

Esta muestra, que estará hasta el 5 de abril, ofrece una antología que abarca casi cuarenta años de carrera del artista martiniqués, y en la que se destaca que cada serie es una etapa que abre nuevas problemáticas plásticas, pero sigue centrada en una temática fundamental: el misterio de la vida.

Este artista ha participado en diversas bienales, como las de Sao Paulo, Seychelles y la de República Dominicana..