Hotel Hamaca pasa a ser ‘Santo Domingo Bay’ en Boca Chica

Con un concepto que fusiona el glamour del pasado con la visión contemporánea del nuevo lujo caribeño, fue presentado ‘Santo Domingo Bay’ el icónico hotel de Boca Chica antiguo hotel Hamaca, iniciando una nueva era de la mano de Globalia Corporación Empresarial, redefiniendo la clasificación de todo incluido en la capital dominicana.

Directivos de Globalia, uno de los grupos turísticos más importantes de España y Latinoamérica, tomaron como punto estratégico El Catador de esta ciudad para reunir a un grupo de invitados para que conocieran de primera mano esta oferta.

“Nuestro objetivo es proyectar al mundo una nueva versión del todo incluido: sofisticado, diverso y conectado con las emociones. Queremos que cada huésped viva la energía del Caribe y la autenticidad de nuestra gente desde el primer momento” destacó Raúl Melgen, director comercial del Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino.

Este resort presenta una oferta integral que invita a renovarse, celebrar e inspirarse, ideal tanto para viajeros de placer como para grupos, bodas y convenciones. Cuenta con 350 habitaciones y suites completamente remodeladas, el 85 % con vista al mar y panorámicas de la bahía. Se encuentra ubicado a solo 10 minutos del aeropuerto de Las Américas y a 30 de Santo Domingo.

Como forma de honrar su legado se dio a conocer que este legendario hotel inaugurado en 1950, ha sido testigo de grandes momentos de la historia dominicana, destacando la visita de Walt Disney, hasta la suite presidencial de Rafael Leónidas Trujillo y Mr. Rogers, un presentador de televisión y autor estadounidense.