Industria cosmética y de cuidado personal traza su agenda 2026 en encuentro institucional

La Asociación Dominicana de la Industria Cosmética, Cuidado e Higiene Personal y del Hogar (AFAPER) celebró este jueves su Cóctel de Bienvenida al año 2026, con la participación de sus asociados, miembros de la Junta Directiva, aliados estratégicos e invitados especiales de los sectores público y privado, incluyendo empresarios vinculados a las áreas de materias primas, materiales de empaque y etiquetado afines a la industria.

El encuentro, realizado en el Hotel Hyatt Centric Santo Domingo, marcó el inicio de la agenda institucional del año y sirvió como un espacio de confraternidad y diálogo para el fortalecimiento del sector.

Durante el acto, el presidente de AFAPER, Noel Ureña Ceballos, destacó que el nuevo año inicia con energías renovadas tras la conmemoración de los 50 años de trayectoria de la asociación, así como por los logros alcanzados en el período anterior, orientados a fortalecer la institución y la industria. En ese contexto, presentó AFAPER Talks, un nuevo foro de transferencia de conocimientos destinado a promover el intercambio de experiencias, tendencias, retos regulatorios y mejores prácticas, con el objetivo de impulsar la competitividad del sector.

Como parte del programa, Pablo de Decenas, representante de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), ofreció una conferencia en la que abordó los principales aspectos del nuevo reglamento de productos cosméticos, de cuidado e higiene personal y del hogar, así como las novedades, retos y avances en su proceso de implementación, orientados a fortalecer la regulación y supervisión del sector.

El acto protocolar concluyó con la presentación de los nuevos socios de AFAPER y el brindis oficial, que dio inicio formal al cóctel institucional.

Con este encuentro, AFAPER reafirma su compromiso de fortalecer la industria local, combatir la informalidad y asumir la sostenibilidad como un sello distintivo.

“Somos una industria que respira innovación y que se fundamenta en la formalidad y la ética, comprometida con el bienestar de la población”, expresó Noel Ureña Ceballos.