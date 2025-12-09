Lanzan promoción “La Navidad comienza cuando brindamos juntos”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano, Ágora y La Bodega de Manuel González Cuesta anunciaron el lanzamiento de su promoción “La Navidad comienza cuando brindamos juntos”, que busca celebrar el espíritu de la temporada premiando a sus clientes con una importante selección de dos de los vinos de Bodegas Balbás.

Durante todo el mes de diciembre, los clientes que realicen consumos de RD$7,000 o más con sus tarjetas de crédito y débito personales o Cuotas Popular, en los establecimientos participantes de Ágora, podrán llevarse gratuitamente una botella de vino tinto “Pago de Balbás” o un vino blanco “Balbás Verdejo”.

La promoción estará disponible hasta agotar existencia de 6,000 botellas.

El canje podrá ser efectuado en el estand ubicado en el piso 1 del referido centro comercial todos los días de este mes.

Los detalles fueron compartidos en un evento especial celebrado en The Rooftop 88, ubicado en el tercer nivel de La Bodega, donde se dieron cita invitados especiales, miembros de la prensa y aliados comerciales.