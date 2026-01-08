Memorable concierto en Centro Perelló

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

La música es capaz de unir corazones y continentes, y si se une a la temporada más colorida y brillante del año, la Navidad, su poder es aun mayor.

Por esto, el Centro Cultural Perelló unió lo mejor de ambos mundos, para celebrar su complicidad con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

El Concierto de Navidad 2025, en su duodécima edición, contó con la participación estelar de Maridalia Hernández, Frank Ceara, Xiomara Fortuna y el coro Koribe, quienes durante aproximadamente 80 minutos deleitaron a un selecto público reunido en la explanada del centro.

La velada inició al ritmo de temas tradicionales con arreglos sinfónicos como “Overture a Cradle in Bethlehem”, “Noche de paz”, “Más allá” (Navidad), “Joy To The World”, “Jingle Bells”, “Blanca Navidad”, “The Christmas Song” y “Mariposa de amor”.

El acto formal estuvo presidido por Manuel Pozo Perelló, presidente ejecutivo de Industrias Banilejas, SAS (Induban) y miembro del Consejo del Centro Cultural, acompañado por Julia Castillo, directora de la institución cultural.

Pozo Perelló destacó que el Concierto de Navidad representa un firme compromiso de la empresa y de la familia con toda la comunidad de la región Sur, especialmente con la provincia Peravia.

“somos conscientes de que para una parte importante de la población resulta difícil acceder a espectáculos de esta magnitud, por lo que hacemos el esfuerzo de llevar este concierto a Baní con la misma calidad artística y técnica que caracteriza a los grandes escenarios del mundo”, expresó.

Durante 80 años, la familia Perelló ha promovido valores y tradiciones a través de su marca Café Santo Domingo, fomentando el desarrollo social, económico y cultural del país.