Nueva alternativa saludable para bebidas y postres

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En un ambiente enfocado en el bienestar, la vida saludable y la innovación gastronómica, desde Casa Mencía de esta ciudad, el empresario Jesús Yunen realizó el lanzamiento oficial de su endulzante natural Lipococo, a base de azúcar de coco orgánica.

Jesús Yunen explicó que Lipococo es un producto orgánico, sin gluten y con un índice glicémico más bajo que el azúcar refinada. Aporta minerales como magnesio, potasio, zinc e hierro, así como inulina, una fibra que favorece el proceso digestivo.

Señaló que el proyecto surge a partir de la iniciativa de su hija, Sarah Yunen, quien incursionó en la elaboración de postres saludables, identificando la necesidad de un endulzante que combinará sabor y beneficios nutricionales.