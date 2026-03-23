Panel de liderazgo para comunicadores

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

Bajo el tema “Comunicación en tiempos de desinformación: liderazgo, ética y compromiso con la verdad”, Encuentros Interactivos, junto a la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), realizó un panel orientado a promover el diálogo, la reflexión y el intercambio de experiencias entre profesionales y las nuevas generaciones de estudiantes del área.

En el primer encuentro de Conexión Interactiva, se desarrolló una conversación que analizó los retos actuales del ejercicio comunicacional en un entorno marcado por la inmediatez informativa y la proliferación de noticias falsas.

La actividad contó con la participación de Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz, fundadores de World Voices, quienes compartieron un enfoque testimonial sobre lo que significa ser comunicador hoy, destacando la importancia del liderazgo, la ética y el compromiso con la verdad en el ejercicio profesional.

Además Ailyn Hilario, gerente de Contenido y Medios de Newlink Dominicana, abordó el tema “Fake news y su impacto en la reputación”.

Por su parte, Lady Reyes destacó que Conexión Interactiva surge como una plataforma de Encuentros Interactivos dedicada a generar espacios de aprendizaje, networking y reflexión entre profesionales.