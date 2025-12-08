Premios La Vara: lo mejor de la publicidad y la creatividad

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

La publicidad es hoy una de las fuerzas económicas más influyentes del mundo y República Dominicana está en el centro de este movimiento.

Así quedó evidenciado en la quinta edición de La Vara 2025, consolidándose como un premio que impulsa las mejores ideas, más oportunidades y una industria más competitiva.

Mario De Ferrari, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (Adecc), expresó que este premio no solo reconoce lo que hacemos, sino que marca el camino de desarrollo del sector.

Mientras que, Claudia Montás, directora ejecutiva de Adecc, resaltó que La Vara 2025 demuestra que la creatividad dominicana no solo compite, sino, que lidera, conecta y marca la conversación regional.

“Cada campaña premiada refleja un compromiso real con la innovación y con una industria que evoluciona al ritmo de su cultura. Nuestro objetivo es seguir amplificando ese talento y construir una plataforma donde las ideas de Centroamérica y el Caribe encuentren un punto de encuentro y un punto de partida”, indicó.

Durante la gala se reconocieron las campañas ejecutadas en el período de elegibilidad, evaluadas por creatividad, impacto cultural, aporte social y ejecución estratégica.

En esta edición, el Gran Prix fue otorgado a DDB Latina Puerto Rico por “Tracking Bad Bunny”, reconocida por su innovación y relevancia para la industria.

El encuentro reunió a los principales representantes de la industria publicitaria y de comunicación comercial de Centroamérica y elCaribe, en el Hotel Kimpton Las Mercedes.

Algunos ganadores de Oro

-Garnier BBDO, por su campaña “Wrestoolmania”, de Wrestoolmania, en la categoría Experiencia de marca y activaciones, patrocinios y alianzas.

-Partners Ogilvy, por su campaña “Chevrolet Night Signals”, de Santo Domingo Motors, en Mejor uso del medio.

Ganadores de Plata

-Publicidad Comercial MullenLowe Guatemala, por la campaña “Lejitos” de Súper 24, en la categoría Fotografía (comerciales y video content).

-Publicis Dominicana, por la campaña “Un contenido muy poco normal”, de Banco BHD, en la categoría Uso de influencers y/o celebridades.

-McCann San José, por “Le Gollé”, de Gollo, en la categoría Mejor uso de canales en direct - guerrilla.

Ganadores de Bronce

-Jana Studio, por la campaña “Aquí/Allá NYC”, de Banco Popular, en la categoría Craft – Dirección (Comerciales y Video Content).

-Brandy Creativity & Technology, por la campaña “La Chola Habla”, de INAMU, en la categoría de Mejor uso de canales en direct guerrilla.