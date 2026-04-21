“Primeras páginas del Nuevo Mundo”: reflexión de identidad

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“Primeras páginas del Nuevo Mundo” es una obra singular construida en el cruce entre la imagen, la historia y la reflexión de identidad, que pertenece al primer tomo de la colección “A la sombra del cacao”, del arquitecto, investigador e ilustrador Cristian Martínez Villanueva, conocido en los círculos culturales dominicanos como Crismar.

El lanzamiento del libro que contó con el auspicio de Rizek Cacao y la Fundación Propagás, reunió a escritores, historiadores, artistas y personalidades del mundo cultural y empresarial del país.

El encuentro fue celebrado en el Auditorio Monseñor Amancio Escapa de la Casa San Pablo, donde los asistentes fueron recibidos con una ambientación sonora inspirada en la tradición musical taína, evocando los sonidos y atmósferas de la cultura ancestral de Quisqueya.

La obra se organiza en veintitrés capítulos que van desde Resurrección, sobre las ruinas de La Isabela y el guayacancillo que todavía persiste en ese sitio fundacional, hasta Fiat lux, pasando por Villancico, Gestación, Areíto, entre otros.