Hacen realidad Quince años inolvidable

La vida de 21 niñas de escasos recursos resultó en un antes y un después tras una celebración mágica de sus quince primaveras, lo que logró que se sintieran especiales y protagonistas, gracias al evento solidario “Quinceañero de RoseMaryNews”

Y es que la destacada periodista Rose Mary Santana, responsable del blog noticioso RoseMaryNews junto Yurielkys Hernández y sus hijas Adialys y Adelié Pol Hernández, propietarias de ‘La casa de las quinceañeras’ en Tampa, Florida, llegaron hasta el sector Las Cañitas de esta ciudad y marcaron precedente en estas jóvenes quienes además recibieron becas para estudios futuros en la Universidad del Caribe (Unicaribe).

Esta experiencia de ensueño y por primera vez realizada en un sector vulnerable del país, se hizo posible de mano del padre Marcelino Mieses, de la parroquia Ascensión del Señor de este sector, mostrando con esta iniciativa que “la pobreza en ninguna forma es una limitante para ir tras consecución de sueños, de mejoría en la calidad de vida y de formación profesional”, explicaron las organizadoras.

Un equipo de voluntarios de renombre llegado desde los Estados Unidos también se sumó a la causa. El patio de la escuela primaria Santo Domingo resultó como epicentro del memorable festejo el cual contó además con la asistencia del canciller de Unicaribe José Alejandro Aybar así como Alfredo Hernández, CEO de Tripulantes VIP, quien se comprometió a materializar el sueño de dos de las niñas de ser azafatas.

La conducción de la celebración estuvo a cargo de la comunicadora Jatnna Tavarez.