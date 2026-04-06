Reconocen talento de estudiantes en oratoria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

«El diálogo gana la batalla», fue el eje central de la quinta edición de los Premios a la Oratoria Alejandro Farach Cruz, organizado por la Fundación Farach, el Colegio Loyola Santo Domingo y la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Los ganadores:

En esta quinta edición, el primer lugar fue otorgado a Alexandra Villanueva Portes, del Colegio Lux Mundi. El segundo lugar lo obtuvo Meredith Alcántara González, del Colegio Loyola, mientras que el tercer lugar fue para Lía Marie Calvo González, del Saint Patrick School.

Asimismo, el jurado concedió menciones especiales a Kiara Leticia Penson de la Cruz, del Colegio Luis Muñoz Rivera, y a Paula Andrea Lopera Mejía, del Colegio Calasanz, en reconocimiento a la calidad de sus intervenciones.

Los ganadores recibieron becas para cursar estudios universitarios en Unibe, auspiciadas por la universidad y la Fundación Farach. Cabe resaltar que todos los concursantes obtuvieron certificados de reconocimiento por participar.

Esta edición del certamen intercolegial abordó ese tema porque resalta el poder de la palabra como vía de entendimiento y la construcción social, con centros educativos que fomentan la formación en oratoria, evidenciado en el talento y habilidades que demostraron mediante sus argumentaciones y dominio escénico.

El objetivo de esta iniciativa, que premia anualmente las competencias básicas ligadas a la comunicación oral de la juventud dominicana, es respaldar la formación comunicativa, académica y social de las futuras generaciones, apoyando el arte de hablar con elocuencia y de persuadir con el lenguaje oral.

Los fondos generados a través de esta competencia educativa serán utilizados en el desarrollo del Proyecto Palabra, Arte y Conferencias (PAC Loyola) y en actividades para la protección medioambiental..