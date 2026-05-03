¿Te perdiste una? Estas fueron las más leídas de esta semana del Periódico Hoy

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Les traemos el top 10 de las noticias más leídas en la semana de periódico Hoy. Un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto.

1- Cómo agendar tu cita digital para la nueva cédula en la JCE

JCE

La Junta Central Electoral (JCE) ha implementado un sistema digital para facilitar el proceso de solicitud de la nueva Cédula de Identidad y Electoral. Este documento, fabricado en policarbonato con nueve capas fusionadas y más de 100 elementos de seguridad, es obligatorio para ciudadanos dominicanos mayores de edad y residentes legales extranjeros.

Pasos para agendar una cita

Acceso al portal oficial Ingrese a la página web de la JCE: citas.jce.gob.do.

2- Ministro Rafael Santos Badía responde denuncia de Cristal Acevedo

Rafael Evaristo Santos Badía

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Evaristo Santos Badía, reaccionó este miércoles a la denuncia realizada en su contra por la periodista y maestra Cristal Acevedo, quien lo acusa de presunta violencia de género y hostigamiento durante la relación sentimental que ambos mantuvieron.

Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el funcionario aseguró que no abordará públicamente el tema debido a que el caso se encuentra en un proceso judicial.

3- ¿Qué hacer si te detiene un agente de tránsito en RD? Lo que dice la ley

Transito

Si un agente de tránsito te detiene en República Dominicana, la Ley 63-17 establece que debes identificarte, mostrar tus documentos y respetar el procedimiento sin caer en confrontaciones. La normativa garantiza tus derechos como conductor, pero también fija obligaciones claras para evitar sanciones.

El conductor está obligado a mostrar sus documentos y permitir la inspección del vehículo si se requiere.

4- Bono anual en RD: qué dice la ley y quién tiene derecho

Peso dominicano

El Código de Trabajo dominicano, Ley 16-92, establece en su artículo 223 la obligación de las empresas de otorgar a sus empleados una bonificación anual equivalente al 10 % de las utilidades netas. Este beneficio, conocido como “bono anual”, busca reconocer el aporte de los trabajadores al crecimiento de las compañías y se convierte en un derecho laboral de carácter obligatorio.

La normativa dispone que:

• Los empleados con menos de tres años de servicio reciben hasta 45 días de salario ordinario.

5- Sepultarán hoy a la juvenil Danna, hija de Rafael Uribe

La juvenil de 12 años Danna Sofía Uribe, que falleció ayer será sepultada hoy, causando un gran dolor en la familia y las amistades del destacado deportista su padre Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto.

El deporte dominicano está de luto en especial el baloncesto por el fallecimiento de la juvenil.

Los restos de Danna serán expuestos hoy desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde en la Funeraria Blandino de la Abraham Lincoln.

6- Huelga en San Francisco de Macorís se cumple al 80%; advierten extensión si no atienden demandas

Calles

La huelga que por 24 horas convocaran un conjunto de organizaciones populares de aquí y otras localidades de la región, se cumple en un 80 por ciento conforme a lo observado por este medio, en donde los organizadores amenazaron con extenderla otro día más y a varios municipios del Cibao, si las autoridades no cumplen con el pliego de demandas que plantean.

Así se refirió el vocero del Colectivo de Organizaciones Populares, José Mercado, quien condenó la militarización que desde este domingo en horas de la tarde se viene observando en esta ciudad, de manera especial en todo el trayecto de las avenidas Libertad, Bienvenido Fuerte Duarte, Antonio Guzmán y así como en la zona céntrica y en las proximidades del parque Duarte.

7- ¿Cuándo cae el feriado del Día del Trabajo? Ministerio aclara la fecha

Ministerio

El Ministerio de Trabajo reiteró al colectivo empresarial y trabajador de la República Dominicana que el Día del Trabajo, que se conmemora el viernes 1 de mayo, es laborable y el feriado se cambia para el lunes 4 de mayo.

En ese sentido, los sectores público y privado deben retornar a sus labores cotidianas el martes 5 de mayo, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

8- Intervención estadounidense en República Dominicana 1965: causas y consecuencias

Militar

La Revolución de Abril de 1965 y la posterior intervención militar de Estados Unidos marcaron uno de los episodios más decisivos de la historia contemporánea dominicana. El conflicto surgió tras el derrocamiento del presidente Juan Bosch y la crisis política que siguió, en un contexto de Guerra Fría donde Washington temía la expansión del comunismo en el Caribe.

Causas de la intervención

Juan Bosch, electo democráticamente en 1962, promulgó la Constitución de 1963, que garantizaba libertades políticas, religiosas y sociales, además de reformas agrarias y medidas contra monopolios. Estas iniciativas beneficiaban a campesinos y trabajadores, pero generaron rechazo en sectores militares, empresariales y religiosos, que lo acusaron de comunista.

9- Donald Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y añadió que primero terminará con el trabajo en Irán, durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida.

Trump añadió que al terminar en Irán podría hacer que el portaavioones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, viaje al Caribe y "se detenga a unos 100 metros de la costa" de Cuba, desde donde los isleños, según su discurso, dirían "muchas gracias, nos rendimos".

10- Caso Jet Set: juez se reserva fallo para el 15 de junio tras concluir audiencia preliminar

Jet Set

Luego de aclarar que cuenta con un plazo de 30 a 45 días para emitir su decisión, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, se reservó el fallo de la audiencia preliminar del caso Jet Set para el 15 de junio, a las 10:00 de la mañana, fecha que dará a conocer su decisión luego de agotar la fase de ponderación tras el cierre de los amplios debates de las partes.

Ahora, el magistrado decidirá si el proceso pasa o no a juicio de fondo, donde se producirá el debate completo, oral, público y contradictorio.