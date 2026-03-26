Publicado por Cristina Romero Creado: Actualizado:

Con la finalidad de dejar un legado a su familia, el exsenador de la provincia de Hato Mayor Iván Rondón Sánchez, presentó el libro ‘RS100: Maravillosa Historia de una Familia Hatomayorense’ en el que cuenta el papel predominante que jugaron sus parientes en la medicina, el derecho, el ámbito militar, financiero y político a escala nacional e internacional.

La familia Rondón Sánchez presentó a Ponciano Rondón como fundador del Colegio Dominicano de Notarios; Eliseo Rondón Sánchez, fundador de la Sociedad Dominicana de Ortopedia quien se destacó además entre los fundadores del Colegio Médico Dominicano y considerado maestro de la medicina; Haydée Rondón Sánchez, fundadora del Hospital Robert Reid Cabral, así como el escritor de este libro, Iván Rondón Sánchez, responsable de crear el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) declarado en el 2003 por el Congreso Nacional como ‘Padre del Sistema Dominicano de Seguridad Social’.

Personalidades del ámbito artístico, político, escritores, notarios, amigos y familiares del autor, se dieron cita y celebraron esta puesta en circulación realizada en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Iván Rondón Sánchez, único sobreviviente de los 16 hermanos de la familia, comentó con sentimientos encontrados como “En este libro exalto los valores de la familia, y la forma de exaltarlos es decir cómo una familia completa le prestó muchos servicios al país, así como los lineamientos y formación de nuestros padres transmitidos de generación en generación. ¿De dónde vienen los Rondón? Aquí explicó su origen”, expresó.

La obra familiar de 320 páginas cuenta con dos prólogos a cargo del historiador Eurípides Uribe y el escritor Bolívar Troncoso, ambos también hatomayorenses. En la obra existen aclaraciones documentadas sobre el patriarca Eliseo Rondón Vilorio y capítulos dedicados al legado familiar.