Siete profesionales egresados ganan premio de Intec

En una noche de armonía y confraternidad, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), reconoció a destacados egresados por su amplia trayectoria profesional, tanto en el ámbito nacional como internacional.

El acto de reconocimiento, realizado en un hotel de esta capital, fue encabezado por la rectora interina de la alta casa de estudios, Alliet Ortega, quien destacó el valor de los homenajeados para la misión institucional de la universidad.

“Nuestros egresados y egresadas nos llenan de orgullo pues representan, de manera ejemplar, el impacto que Intec tiene en la sociedad. Sus trayectorias demuestran que formamos profesionales capaces de transformar realidades, impulsar el desarrollo social y económico, y elevar el nombre de la República Dominicana en escenarios nacionales e internacionales”.

Los doctores Elianny Lantigua y Abel Cassó, las psicólogas Raquel Ovalle y Yamaya Sosa; la economista Shirley Santana, y los ingenieros Miguel Aybar y Bernardo Castellanos fueron los reconocidos como Egresados Destacados del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) en esa memorable noche.