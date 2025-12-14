¿Sabías que hoy es el Día Mundial del Mono? Sinónimo de inteligencia en el reino animal

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Cada 14 de diciembre, el mundo se une para celebrar el Día Mundial del Mono, una jornada dedicada para concienciar sobre la diversidad, la crucial importancia ecológica y, en particular, la notable inteligencia de estos animales. Cabe destacar que los monos son verdaderos ingenieros de la naturaleza y pensadores estratégicos.

Existen alrededor de 260 especies diferentes en todo el mundo. Esta celebración tiene como objetivo principal de promover su preservación y evitar su extinción.

Esta celebración surgió en la Universidad Estatal de Michigan, los estudiantes Casey Sorrow y Erik Millikin fueron los responsables del surgimiento del Día Mundial del Mono. Los universitarios se vistieron como estos animales el 14 de diciembre del 2000 y poco a poco los integraron a sus obras, hasta que con el paso del tiempo se adoptó a nivel mundial.

Día Mundial del Mono

Los 3 primates más inteligentes

1. Chimpancés Comunes: Ampliamente considerados los primates no humanos más inteligentes. Poseen complejas sociedades de fisión-fusión, usan y fabrican herramientas (como lanzas y herramientas para pescar termitas) y pueden aprender el lenguaje de signos.

Chimpancés

2. Orangutanes: Muestran una gran habilidad para la resolución de problemas, especialmente en la manipulación de objetos y el uso de herramientas. Tienen una vida social más solitaria, lo que indica una alta dependencia de la inteligencia individual.

Orangutanes

3. Gorilas: Conocidos por su estructura social compleja y su capacidad para comunicarse. Se ha observado a algunos gorilas en cautiverio aprendiendo cientos de signos del lenguaje.