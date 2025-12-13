Hoy en la historia. Muere José Santos Chocano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1934

Muere José Santos Chocano

Chile. José Santos Chocano Gastañodi fue un poeta peruano, conocido como “El Cantor de América”. La voz de la poesía modernista, poeta, periodista y diplomático. Nació en Lima, Perú, el 14 de mayo de 1875. Trabajó como periodista y se desempeñó como diplomático en países de América y en España. Participó del movimiento revolucionario en México; colaboró en Guatemala con el dictador Manuel Estrada Cabrera. Fue consagrado en Lima por su obra poética. Fue asesinado en Santiago de Chile, el 13 de diciembre de 1934.

TAL DÍA COMO HOY

1481

En Portugal, Juan II es nombrado rey tras la muerte de su padre Alfonso V “el Africano”.

1545

En el norte de Italia se abre el Concilio de Trento, convocado para hacer frente al protestantismo.

1577

Inglaterra. Desde Plymouth el corsario británico sir Francis Drake comienza su viaje de circunvalación del mundo.

1911

Noruega. Nace Trygve Haavelmo, economista noruego, premio nobel de economía en 1989.

1941

Hungría y Rumania declaran la guerra contra Estados Unidos.

1968

Arturo da Costa Silva proclama la dictadura militar en Brasil.