Hoy en la historia. Muere José Santos Chocano
1934
Chile. José Santos Chocano Gastañodi fue un poeta peruano, conocido como “El Cantor de América”. La voz de la poesía modernista, poeta, periodista y diplomático. Nació en Lima, Perú, el 14 de mayo de 1875. Trabajó como periodista y se desempeñó como diplomático en países de América y en España. Participó del movimiento revolucionario en México; colaboró en Guatemala con el dictador Manuel Estrada Cabrera. Fue consagrado en Lima por su obra poética. Fue asesinado en Santiago de Chile, el 13 de diciembre de 1934.
1481
En Portugal, Juan II es nombrado rey tras la muerte de su padre Alfonso V “el Africano”.
1545
En el norte de Italia se abre el Concilio de Trento, convocado para hacer frente al protestantismo.
1577
Inglaterra. Desde Plymouth el corsario británico sir Francis Drake comienza su viaje de circunvalación del mundo.
1911
Noruega. Nace Trygve Haavelmo, economista noruego, premio nobel de economía en 1989.
1941
Hungría y Rumania declaran la guerra contra Estados Unidos.
1968
Arturo da Costa Silva proclama la dictadura militar en Brasil.