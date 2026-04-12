¡Alerta por calor! Evita deshidratación con estos consejos esenciales

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Durante la temporada de calor, caracterizada por el aumento de las temperaturas y la humedad, mantener una adecuada hidratación se vuelve esencial para proteger la salud, especialmente en niños y adultos mayores. Sin embargo, expertos advierten que no todas las bebidas que parecen refrescantes cumplen con esta función.

La maestra Monserrat Rodríguez León, directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), explicó que uno de los principales riesgos en esta época es el golpe de calor, una condición que ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura tras una exposición prolongada al sol o a ambientes calurosos.

Entre los síntomas más comunes del golpe de calor figuran fiebre, piel enrojecida, dificultad para respirar, náuseas, mareos, confusión e incluso desmayos, producto de la deshidratación.

Rodríguez León señaló que, aunque muchas personas recurren a jugos, refrescos o bebidas energizantes para calmar la sed, estas no son una opción adecuada para hidratarse. “Un refresco de 355 mililitros puede contener más de cinco cucharadas de azúcar, lo que no contribuye a la hidratación y, por el contrario, afecta la salud”, indicó.

La experta

El consumo frecuente de bebidas azucaradas está asociado con el sobrepeso, la obesidad, la aparición de caries, problemas de concentración en niños y un mayor riesgo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 e hipertensión.

En ese sentido, la especialista enfatizó que el agua natural continúa siendo la mejor alternativa para mantener el equilibrio del organismo. Solo en casos de actividad física intensa y sudoración excesiva se recomienda el consumo de bebidas con electrolitos, siempre evitando aquellas con azúcares añadidos.

Asimismo, ofreció algunas recomendaciones para prevenir la deshidratación durante los días calurosos:

Beber agua de forma constante, incluso sin sentir sed.

Evitar bebidas azucaradas, con cafeína o alcohol.

Optar por infusiones naturales de frutas si no se tiene el hábito de consumir agua.

Usar ropa ligera y evitar la exposición al sol en horas de mayor intensidad.

Mantenerse hidratado antes, durante y después de realizar actividad física.

Utilizar protección como gorras o sombrillas al salir al exterior.

Finalmente, la experta reiteró que adoptar el hábito de consumir agua natural no solo ayuda a enfrentar las altas temperaturas, sino que también representa una inversión en la salud a largo plazo, especialmente si se fomenta desde la infancia.