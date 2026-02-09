Crisis epiléptica: qué hacer (y qué no) para salvar una vida

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Presenciar una crisis epiléptica puede ser impactante y sobrecogedor. En estos casos, es importante saber qué hacer para ayudar a la persona afectada pero, sobre todo, qué cosas no debemos hacer.

Hay dos grandes tipos de crisis epilépticas: las generalizadas, que surgen en redes de neuronas distribuidas por los dos hemisferios del cerebro, y las focales, que son aquellas que se originan un solo hemisferio.

Si una crisis epiléptica se prolonga durante más de cinco minutos, se considera una urgencia médica y es necesario avisar a los servicios de emergencia.

Nunca se debe intentar abrir la boca de una persona que esté convulsionando ni tratar de meterle nada dentro.

La epilepsia es un trastorno cerebral que predispone a sufrir crisis repetidas en el tiempo. “Las crisis epilépticas son episodios de actividad eléctrica cerebral descontrolada, súbita y anormal que pueden manifestarse de diversas maneras según qué región del cerebro afecten”, explican los especialistas del Hospital del Mar de Barcelona.

