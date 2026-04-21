La dupla que transforma tu salud: así impacta comer bien y ejercitarte

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La actividad física adecuada y regular contribuye a prevenir y controlar enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.

▶ Reduce los síntomas de depresión y ansiedad.

▶ Mejora las habilidades de pensamiento, aprendizaje y juicio.

▶ Asegura un crecimiento y desarrollo saludables en los jóvenes.

▶ Favorece el control de peso y mejora el bienestar general.

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Hazlo una prioridad en tu día a día

Haz que la actividad física sea una cita importante en tu calendario.

Si eres adulto, intenta ejercitarte al menos 150 minutos

a la semana, ¡eso solo son dos horas y media!

Se recomienda para los niños, niñas y adolescentes,

60 minutos de actividad física a diario, ¡con una sola hora basta!

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Hazlo divertido

Camina, corre y baila, ¡incluso invita a tus amigos o familiares!

Estudios han demostrado que ejercitarse en compañía no solo hace que el tiempo pase volando, sino que también aumenta los beneficios para la salud.

¡Lo importante es que te diviertas!

Baile

Aprovecha los pequeños momentos

No necesitas hacer todo tu ejercicio de una sola vez. ¡Divídelo en pequeños momentos durante el día!

Así es, 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde pueden ser igual de beneficiosos que media hora seguida.

15 MIN AM

15 MIN PM

Y no olvides aprovechar oportunidades como subir escaleras en lugar de usar el ascensor.

Tiempo

Celebra tus logros

Establece metas pequeñas y celebra cada vez que las alcances.

Por ejemplo, si estás comenzando a caminar, podrías fijarte como meta aumentar un poquito la distancia cada día hasta llegar a cinco kilómetros al final del mes.

5K

¡Cuando lo logres, comparte tu éxito con tus amigos y familiares!