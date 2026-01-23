Ezalia Office Lofts integra salud y sostenibilidad con Centro Médico Ambulatorio gestionado por Integra

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las oficinas corporativas Ezalia Office Lofts introducen un enfoque pionero en la integración entre infraestructura corporativa y servicios de salud al anunciar la instalación de un Centro Médico Ambulatorio (CMA) gestionado por Integra, operador del reconocido CEMDOE.

Con esta alianza, el complejo empresarial se convierte en el primer desarrollo inmobiliario del país en integrar un ecosistema de salud bajo estándares internacionales dentro de un entorno corporativo de alta eficiencia energética.

El Centro Médico Ambulatorio funcionará en el segundo nivel del edificio con acceso exclusivo y cumplirá con los requerimientos para optar por la acreditación Joint Commission International (JCI), una de las certificaciones más prestigiosas del sector salud.

Contará con 20 consultorios médicos para especialidades como Cardiología, Ginecología y Obstetricia, Endocrinología y Gastroenterología, además de laboratorio clínico y diagnóstico por imágenes de alta y baja complejidad. Atenderá a asegurados locales (básico y complementario), seguros internacionales y particulares.

El proyecto forma parte del concepto Patio Med, impulsado por Patio Capital Partners, que dedica 3,100 m² del corporativo a servicios médicos integrados, de los cuales 1,800 m² ya están asignados al CMA. Esta propuesta introduce un modelo de atención ágil y multidisciplinaria, enfocado en la conveniencia del usuario y la eficiencia operativa.

Ezalia Office Lofts se desarrolló bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad e innovación, con miras a alcanzar la certificación LEED Gold, posicionándolo al nivel de los desarrollos corporativos internacionales más avanzados.