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Hospital HEMA y Genoma Health realizarán operativo médico comunitario gratuito en Santiago
Se dispondrá de un espacio de orientación donde los pacientes podrán conversar directamente con el equipo médico sobre su condición de salud, recibir recomendaciones personalizadas y aclarar inquietudes en un ambiente cercano y humano.
Santiago, República Dominicana. — Con el objetivo de promover la prevención y el acceso oportuno a servicios de salud, Hospital HEMA y Genoma Health llevarán a cabo un Operativo Médico Comunitario gratuito el próximo 18 de abril, en las instalaciones del Hospital HEMA en Santiago.
La jornada se desarrollará en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y estará orientada a acercar servicios médicos de calidad a la comunidad, con especial atención en el manejo y seguimiento de condiciones crónicas como la diabetes y la hipertensión.
Durante el operativo, los asistentes podrán recibir evaluación general, triage y consultas médicas completamente gratuitas, incluyendo atención por especialistas en áreas como medicina interna, cardiología y endocrinología.
Asimismo, se dispondrá de un espacio de orientación donde los pacientes podrán conversar directamente con el equipo médico sobre su condición de salud, recibir recomendaciones personalizadas y aclarar inquietudes en un ambiente cercano y humano.
Esta iniciativa conjunta forma parte del compromiso de Hospital HEMA y Genoma Health de crear espacios de acompañamiento, educación y comunidad, facilitando entornos donde los pacientes puedan sentirse escuchados y apoyados en su proceso de salud.
Los organizadores estiman recibir una cantidad significativa de pacientes durante la jornada, en un esfuerzo conjunto por acercar servicios de salud y generar un impacto positivo en la comunidad de Santiago.
Para más información, los interesados pueden dirigirse directamente a las instalaciones del Hospital HEMA el día del operativo.