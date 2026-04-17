Hospital HEMA y Genoma Health realizarán operativo médico comunitario gratuito en Santiago

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Santiago, República Dominicana. — Con el objetivo de promover la prevención y el acceso oportuno a servicios de salud, Hospital HEMA y Genoma Health llevarán a cabo un Operativo Médico Comunitario gratuito el próximo 18 de abril, en las instalaciones del Hospital HEMA en Santiago.

La jornada se desarrollará en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y estará orientada a acercar servicios médicos de calidad a la comunidad, con especial atención en el manejo y seguimiento de condiciones crónicas como la diabetes y la hipertensión.

Durante el operativo, los asistentes podrán recibir evaluación general, triage y consultas médicas completamente gratuitas, incluyendo atención por especialistas en áreas como medicina interna, cardiología y endocrinología.

Asimismo, se dispondrá de un espacio de orientación donde los pacientes podrán conversar directamente con el equipo médico sobre su condición de salud, recibir recomendaciones personalizadas y aclarar inquietudes en un ambiente cercano y humano.

Esta iniciativa conjunta forma parte del compromiso de Hospital HEMA y Genoma Health de crear espacios de acompañamiento, educación y comunidad, facilitando entornos donde los pacientes puedan sentirse escuchados y apoyados en su proceso de salud.

Los organizadores estiman recibir una cantidad significativa de pacientes durante la jornada, en un esfuerzo conjunto por acercar servicios de salud y generar un impacto positivo en la comunidad de Santiago.

Para más información, los interesados pueden dirigirse directamente a las instalaciones del Hospital HEMA el día del operativo.