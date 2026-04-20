La joven dominicana que mezcla salud y redes sociales

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La estudiante de término de odontología Franyely Pujols Brito se convirtió en “la odontóloga influencer” cuando no podía elegir entre una de sus dos pasiones, ella eligió ser ambas.

Además de promocionar marcas en redes sociales y crear contenido digital, Pujols Brito también disfruta ponerse su uniforme de doctora y trabajar en la seguridad y la salud bucal de sus pacientes, con quienes también ha logrado tener una mayor conexión de manera virtual después de que decidiera convertirse en una figura de Instagram.

Pujols Brito se desempeña en el área de la salud, específicamente en odontología, carrera que actualmente y trabaja como asistente de odontología en un centro dental.

Franyely Pujols Brito

“Es una profesión que elegí con pasión porque creo en el poder de transformar vidas a través de una sonrisa. A mi corta edad, he logrado abrirme camino en el área de la salud, trabajando como asistente dental, donde cada día sigo aprendiendo y creciendo”, expresó Pujols.

Nacida el 7 de octubre de 2000 en Azua, Franyely Elizabeth Pujols Brito es hermana gemela y proviene de una familia numerosa de un total de 11 hermanos.

La joven también se destaca como imagen de la compañía de transporte de paquetes EcoPaq Courier.