Consideran informe de Amnistía Internacional no se ajusta a la realidad

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, monseñor Santiago Rodríguez, entiende que el informe dado a conocer por Amnistía Internacional, no son los resultados que realmente la República Dominicana se merece, y que se le quiera instituir como la nación que maltrata y hace daño al extranjero y que no está aperturada a las normativas propias en ese sentido.

Indicó que la entidad internacional hace mención en su informe sobre la ley del aborto, migración, explotación laboral y otros temas, pero que la República Dominicana es eminentemente un país acogedor en todos los sentidos y que cuenta con lo fundamental, que es el testimonio de otras naciones sobre la calidez que reina en nuestra gente sin importar raza, pueblo o nación.

Sostuvo que la República Dominicana también tiene su cultura y que en base a ella, el Congreso Nacional no debe aprobar leyes contrarias a su propia cultura, y que el Estado Dominicano tiene el derecho de regularizar la entrada y salida de los extranjeros respetando la dignidad humana.

El obispo Rodríguez, expresó que somos un pueblo creyente, defensores de la vida, que ama y respeta las normas divinas, por lo que sería contradictorio crear normas y leyes que legislen en contra de nuestra propia cultura, por lo que entiende que ese informe no se ajusta a la realidad.

“Otro punto importante de nuestro país, es que somos un pueblo soberano que está regido por un parlamento donde puede legislar conforme a los derechos propios de una nación libre, soberana e independiente, esperamos que nos vayamos entendiendo y que se nos respete y se nos dé lo propio de lo que somos, un país donde las normas deben de ir acorde con nuestra convivencia ciudadanas”, apuntó el prelado católico.

Con relación a los estamentos que rigen nuestro país, específicamente el de migración, dijo está bajo los parámetros de un protocolo que respeta la dignidad humana y al mismo tiempo apoya y ayuda a los inmigrantes que incurren en el delito de estar en contra de la ley que toda nación tiene para que una persona habite o cohabite en un territorio determinado.

El obispo Rodríguez, consideró que se deben reconocer las cosas buenas que se realizan en la República Dominicana de gente cálida, afectuosa, acogedora y solidaria.