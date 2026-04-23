Cientista social advierte que violencia podría aumentar por exceso de temperatura

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO.– La violencia social que registra la sociedad dominicana podría aumentar con la entrada de la temporada de calor, según vaticinó el cientista social José Daniel Toribio, quien llamó a las autoridades a que asuman el tema con carácter científico y trabajen desde ya en la elaboración de un estudio a profundidad sobre la realidad psico-social del país.

Precisa que todo esfuerzo que se lleve a cabo será en vano, pues asegura que podría ser a partir de los resultados de dichos estudios cuando las autoridades deberían trabajar por el fortalecimiento de la educación mental de la sociedad dominicana.

En ese sentido, Toribio indicó que, en términos demográficos, las autoridades deben estudiar a profundidad el tema de la emigración campesina a las ciudades, aduciendo que, junto a lo planteado anteriormente, podría ser, además, co-responsable del clima de violencia que vive la sociedad dominicana.

Agrega que, por falta de incentivos en los campos y zonas rurales, muchas personas emigran hasta las zonas urbanas y allí tienden a formarse los llamados cinturones de miseria, en donde muchos de estos se insertan de manera informal a la cotidianidad, haciendo trabajos en ocasiones poco remunerativos, por lo que muchos, en el caso de los hombres, se van al motoconcho, mientras una gran cantidad de mujeres, por la escasa formación académica, se introducen a la prostitución.

“Eso es lo que pasa en su gran mayoría, esto debido a que llegan a las ciudades con muchas carencias por culpa de que desde el Estado y desde tiempos inmemoriales no les garantizan el desarrollo ni el apoyo necesario para su supervivencia en nuestras zonas campesinas, que valga la pena decir, también son extremadamente marginadas”, dijo Toribio.

Manifestó que esos elementos, sumados a las dificultades económicas y a las altas temperaturas que se registran, hacen que las personas estén más tiempo en los lugares abiertos, a veces de manera ociosa, lo que tiende a crear en ocasiones pequeñas diferencias y confusiones, las cuales, al calor de las discusiones informales, tienden a llevar a las personas a cruces de palabras que terminan en ofensas y estas, a su vez, en tragedias, incluso con pérdidas de vidas humanas.

Expresa que el tema de la violencia que vive el país no solo se debe estudiar desde el punto de vista de las simples discusiones barriales, sino que el mismo es muy complejo y amerita que las autoridades nacionales tiendan a crear los mecanismos necesarios para disminuirla y así la sociedad dominicana pueda tener un respiro.

“El tema es sumamente complejo, muy complejo. Para comenzar a disminuir la violencia, lo primero es que, en términos de lo que establecen las ciencias sociales, se estudie el modelo social actual que nos rige como país, en donde se analicen elementos que van desde el comportamiento psico-social, y ahí está hasta el gusto musical que impera, las oportunidades de desarrollo que tiene el individuo, la tasa de matrimonios y de divorcios que hay en el país, además del grado educativo de la sociedad dominicana. Entonces, a partir de ahí, además de la influencia de las altas temperaturas de nuestras ciudades, las autoridades, junto a las entidades que sean, deben hacer un pronóstico con todos esos niveles estudiados y comenzar a trabajar el tema de la salud mental del pueblo dominicano”, dijo.

Destacó que, si no se hace esto, todos los recursos en campañas mediáticas que inyecten los gobiernos para disminuir la violencia y la criminalidad serán, en un porcentaje muy elevado, en vano, ya que lo primero, según José Daniel Toribio, es tener un diagnóstico y luego trabajar la salud mental en base al mismo.