Regional 15 de Educación presenta gestores del programa Escuela Abierta y Activa

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La Regional 15 de Educación presentó oficialmente a los gestores del programa Escuela Abierta y Activa, una iniciativa de la Presidencia de la República orientada a fortalecer la integración de la comunidad educativa, promover estilos de vida saludables y dinamizar los espacios escolares.

Durante el acto, Francisca de la Cruz explicó los objetivos y alcances del programa, resaltando su impacto en la formación integral de los estudiantes. “Este programa busca convertir los centros educativos en espacios abiertos, inclusivos y participativos, donde se promueva la sana convivencia, el deporte y la recreación”, expresó.

De su lado, el director regional, Eddy Chávez Placencio, destacó el compromiso del equipo de gestores y su importancia en la implementación de esta iniciativa. “Contamos con un equipo preparado y comprometido, que será clave para llevar este programa a cada centro educativo de nuestra regional”, afirmó.

Asimismo, se valoró el rol de los técnicos de Educación Física de la Regional 15, quienes tendrán una participación activa en la ejecución de las actividades, fomentando el deporte y la integración estudiantil.

“El programa Escuela Abierta y Activa forma parte de una meta presidencial que busca fortalecer el sistema educativo y garantizar el bienestar de la comunidad escolar”, puntualizó Chávez.

La Regional 15 de Educación agradeció el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader, y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, por impulsar iniciativas que contribuyen al desarrollo de una educación inclusiva y de calidad.

La institución reafirma su compromiso de continuar promoviendo acciones que impacten positivamente a la comunidad educativa y fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje.