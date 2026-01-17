Paracetamol en el embarazo es seguro: estudio descarta riesgo de autismo y TDAH

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Una nueva y rigurosa revisión de la información disponible es concluyente: tomar paracetamol en el embarazo no aumenta el riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual en los niños.

El estudio, dirigido por el City St George’s de la Universidad de Londres (Reino Unido) y publicado en 'The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health', es un metaanálisis de 43 estudios cuyos resultados proporcionan "pruebas sólidas" de que tomar paracetamol durante el embarazo es seguro.

En septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump sugirió que tomar este fármaco durante el embarazo podía interferir en el desarrollo neurológico de los niños y causar autismo. La afirmación sembró la duda en la opinión pública.

Pero, según explican los autores del nuevo estudio, el gobierno de Trump se basó en informes anteriores que estaban sesgados, no recogían toda la información necesaria para hacer una evaluación de este tipo y no tenían en cuenta a los hermanos o a los antecedentes familiares, que son cruciales.

Para esta nueva revisión, el equipo recopiló 43 estudios de máxima calidad, realizados con métodos de investigación metodológicamente rigurosos y que incluían comparaciones con hermanos.

Los autores explican que las asociaciones entre el paracetamol durante el embarazo y el autismo, el TDAH o las discapacidades intelectuales aludidas por la administración estadounidense pueden deberse a otros factores maternos, como el dolor subyacente, las molestias, la fiebre o la predisposición genética, más que a cualquier efecto directo del paracetamol.

Comparaciones entre hermanos

En esta revisión, el equipo examinó 43 estudios y comparó los embarazos en los que la madre había tomado paracetamol con los que no.

Los resultados de los estudios se agruparon en dos bloques entre hermanos nacidos de la misma madre, uno en el que la gestante había tomado paracetamol en el embarazo y otro en el que no (un método que ayuda a controlar la genética compartida, el entorno familiar y las características parentales a largo plazo que los estudios tradicionales no suelen tener en cuenta).

En comparación con los embarazos sin exposición al paracetamol, se confirmó que tomar paracetamol durante el embarazo no estaba relacionado con el autismo infantil, el TDAH o la discapacidad intelectual.

En los estudios de comparación entre hermanos, los datos incluyeron 262.852 niños evaluados para el autismo, 335.255 para el TDAH y 406.681 para la discapacidad intelectual.

"Nuestros hallazgos sugieren que las relaciones descritas anteriormente probablemente se expliquen por la predisposición genética u otros factores maternos, como la fiebre o el dolor subyacente, más que por un efecto directo del paracetamol en sí", subraya Asma Khalil, profesora de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal en City St George's y directora del estudio.

Khalil es clara: "el paracetamol sigue siendo una opción segura durante el embarazo cuando se toma según las indicaciones. Esto es importante, ya que el paracetamol es el medicamento de primera línea que recomendamos a las mujeres embarazadas con dolor o fiebre, por lo que deben sentirse tranquilas sabiendo que siguen teniendo una opción segura para aliviar sus síntomas".

Los autores esperan que esta revisión ponga fin a las dudas sobre el uso del paracetamol durante el embarazo, porque evitar este fármaco cuando hay dolor o fiebre intensa "puede exponer tanto a la madre como al bebé a riesgos conocidos, en particular la fiebre materna no tratada", advierten.

Un debate zanjado para los expertos

Algunos científicos han destacado la solidez de este metaanálisis, que ha excluido a los estudios de menor calidad y que supone una "revisión sistemática oportuna y bien realizada" sobre el tema, afirma el profesor de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, Ian Douglas, a la plataforma de recursos científicos SMC Reino Unido.

Para Steven Kapp, profesor titular de Psicología en la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), "como investigador y defensor neurodivergente, creo que una implicación es que la sociedad necesita dejar de meterse en callejones sin salida buscando falsas formas de prevención de las discapacidades del desarrollo. En su lugar, deberíamos centrarnos más en hacer del mundo un lugar mejor para las personas con discapacidad".

Y para Grainne McAlonan, catedrática de Neurociencia Traslacional del King’s College London, "aunque el impacto del anuncio del año pasado fue considerable, espero que los hallazgos de este estudio den por zanjado el asunto", concluye en declaraciones al SMC Reino Unido.