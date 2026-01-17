Luis Abinader inaugura Centro Universitario Regional UASD Neiba con inversión de RD$974 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader Corona, y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán Crisóstomo, encabezaron este sábado la inauguración del Centro Universitario Regional UASD Neiba, una obra que consolida el proceso de expansión y modernización de la educación superior pública en la República Dominicana.

El presidente Luis Abinader Corona manifestó que la obra responde a una demanda histórica de la comunidad y a la visión de descentralizar la educación superior. Señaló que este proyecto busca evitar que los jóvenes del sur tengan que trasladarse a otras provincias o a la capital para poder estudiar.

El mandatario afirmó que la universidad estará orientada a áreas clave para el desarrollo regional, como turismo, ingenierías, agroindustria y minería. Sostuvo que estas inversiones permitirán que los jóvenes lideren el crecimiento económico del sur, transformando lo que antes se conocía como el “sur profundo” en un “sur fecundo” basado en educación y oportunidades.

En cambio, Beltrán Crisóstomo destacó que la transformación del país a través de la educación superior ha sido posible gracias a la alianza estratégica entre la UASD y el Estado dominicano, la cual ha permitido acercar oportunidades de formación académica, movilidad social y equidad a todos los territorios del país.

“La expansión de la Primada de América en estos últimos cuatro años ha ido de la mano de la modernización, con el criterio claro de que solo quienes se atreven a innovar y a ir por más son capaces de realizar grandes obras en beneficio de la colectividad”, expresó ante estudiantes, docentes y autoridades presentes en el Auditorio Francisco Jiménez Reyes.

El titular de la academia estatal afirmó que cada nueva ciudad universitaria, centro o subcentro responde a una visión de país más justo y desarrollado, una línea de trabajo que, según indicó, ha estado presente desde la primera gestión del presidente Abinader.

“Señor presidente, hemos hecho camino al andar y continuamos haciendo historia. Hoy es una realidad: la UASD está en todo el país”, señaló al enumerar la presencia de la institución en provincias como Dajabón, Montecristi, Pedernales, Elías Piña, Jimaní y ahora Neiba, donde se entrega la quinta ciudad universitaria construida por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).

Beltrán Crisóstomo agradeció el respaldo del mandatario y resaltó que el desarrollo de la zona fronteriza ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una realidad tangible, con cada nuevo centro de la Primada de América que abre sus puertas.

“Donde llega la UASD llega la patria, y donde llega la patria, con ella llega nuestra identidad”, enfatizó.

En ese contexto, recordó que UASD Neiba inició como subcentro el 25 de julio de 2009, adscrito al Recinto San Juan de la Maguana, y que fue elevado a Centro Universitario el 15 de marzo de 2023. Actualmente, cuenta con una matrícula aproximada de 1,200 estudiantes.

“La juventud neibera tiene hoy una nueva casa para innovar, investigar y recibir docencia universitaria de calidad”, afirmó.

En cambio, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor (Ito) Bisonó, señaló que la entrega del centro forma parte de un fin de semana dedicado al fortalecimiento de la educación pública y de la UASD, tras la reciente inauguración del auditorio del Hotel Escuela de la academia en Santa Cruz de El Seibo.

“Hoy damos un paso todavía mayor, porque lo que entregamos aquí en Neiba es un centro universitario regional completo”, expresó.

Agregó que el MIVED cumple con la entrega formal de la obra a la UASD, que asumirá su gestión y administración académica, y reafirmó que la educación pública se fortalece con infraestructura de calidad, planificación y vocación de servicio.

Sobre la obra

El Centro Universitario Regional UASD Neiba es una infraestructura académica integral de 8,280 metros cuadrados, diseñada para atender a más de 1,090 estudiantes y ampliar el acceso a la educación superior en la región Sur del país.

Cuenta con un edificio docente de tres niveles que alberga 24 aulas, cuatro laboratorios, un aula inteligente y un aula de informática, además de un edificio administrativo destinado a servicios estudiantiles. Dispone también de un auditorio con capacidad para 322 personas, biblioteca y un área de postgrado con cinco aulas.

El complejo incluye una planta de tratamiento, cancha mixta con gradería, plaza patriótica, verja perimetral, accesos peatonal y vehicular, 135 espacios de estacionamiento y facilidades para personas con discapacidad. La obra fue construida con una inversión de RD$974 millones, orientada a impulsar el desarrollo educativo y social de la provincia Bahoruco y de toda la región Sur.

Asimismo, las autoridades académicas y gubernamentales entregaron el auditorio del Hotel Escuela de la UASD en Santa Cruz de El Seibo, con una inversión de RD$46.9 millones, de los cuales RD$20 millones fueron aportados con fondos propios de la academia.

Al acto asistieron los vicerrectores de la UASD, maestros Wilson Mejía (Docente) y Radhames Silverio González (Investigación y Postgrado); el director del Centro Universitario Regional UASD Neiba, maestro Luis Erasmo Contreras Martínez; el senador por la provincia Bahoruco, Andrés Guillermo Lama Pérez; la gobernadora provincial, María Esther Díaz Medina; Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt); Dagoberto Rodríguez Adames, senador por la provincia Independencia; el alcalde del municipio de Neiba, Yadel Suberví; y Yanelis Matos Cuevas, diputada por la provincia Independencia, así como autoridades locales, representantes de la sociedad civil, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria.

Al finalizar la actividad, el presidente Abinader encabezó el corte de cinta junto al rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, el ministro Víctor (Ito) Bisonó y autoridades provinciales y municipales, dejando formalmente inauguradas las instalaciones del nuevo centro universitario regional en Neiba.