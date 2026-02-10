Post parto y caída del cabello: Lo que nadie te cuenta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante el embarazo, el cabello de la mujer suele lucir más denso y fuerte gracias a la acción de los estrógenos y progestágenos, que prolongan la fase de crecimiento capilar. Sin embargo, tras el parto, cuando los niveles hormonales vuelven a la normalidad, se produce una caída brusca y masiva del pelo: el llamado efluvio telógeno posparto.

Este fenómeno, común en mujeres de todas las edades y tipos de cabello, se manifiesta entre el primer y tercer mes después del parto y puede durar de 4 a 6 meses, aunque en algunos casos se ha prolongado hasta 15 meses. La caída puede ser especialmente visible en la zona frontal y superior de la cabeza, generando preocupación en muchas madres primerizas.

Según el Instituto Médico Dermatológico (IMD), el efluvio telógeno posparto es un proceso temporal que no implica pérdida definitiva del cabello. Se trata de un “reseteo” del ciclo capilar provocado por la brusca disminución de hormonas tras el alumbramiento. En condiciones normales, la melena se recupera por completo en más del 99% de los casos.

La entidad medica aconseja mantener una higiene frecuente del cuero cabelludo para evitar complicaciones como dermatitis seborreica, evitar peinados muy apretados, reducir el uso de planchas y secadores, y llevar una dieta rica en hierro, proteínas y vitaminas del grupo B (B3, B5, B8 y B12), que favorecen la circulación, la producción de queratina y la renovación del folículo.