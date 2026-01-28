¿Es realmente necesario el flúor en las pastas de dientes?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Una buena alimentación, la higiene bucal diaria y la ingesta de flúor son los tres pilares de unos dientes sanos.

El flúor endurece el esmalte dental y ayuda a prevenir las caries pero -en exceso-, el fluoruro puede ser perjudicial.

Siempre hemos pensado -o nos han hecho pensar-, que el flúor es el gran protector contra la caries, un oligoelemento natural que participa en la mineralización de nuestros huesos y dientes pero conviene recordar que en exceso puede causar manchas, debilitamiento óseo, dolor en articulaciones e incluso náuseas o diarrea, especialmente en niños.

El flúor en si mismo no es malo ni supone un peligro para nuestros dientes, el problema está en que muchas veces no es necesario por lo que si se produce un exceso nos perjudicará más que beneficiarnos.

Pasta de dienteFuente externa

Pasta de dientes, ¿con flúor o sin flúor?



El fluoruro pertenece a los llamados oligoelementos. En pequeñas cantidades, el fluoruro tiene efectos positivos en nuestros huesos y dientes, pero en grandes cantidades también puede tener efectos negativos.

El flúor no sólo endurece los huesos de nuestro cuerpo, sino también el esmalte de nuestros dientes. Por lo tanto, es importante suministrar al cuerpo suficiente flúor para prevenir la caries dental.

Sin embargo, en la pasta de dientes para niños, el exceso de fluoruro puede llevar a que se presente fluorosis dental. Este desorden dental se caracteriza por la decoloración de los dientes que puede variar desde manchas blancas hasta manchas marrones en el esmalte de los dientes.

Y esto no sólo es una preocupación cosmética, la fluorosis dental también puede reducir la resistencia del esmalte a la caries dental. Por eso también es muy importante inculcar buenos hábitos de higiene bucal desde los primeros dientes para un correcto cuidado dental en los niños.

"La salud bucal debería basarse en el equilibrio y no en el exceso", nos dice Filip Van, CEO fundador de la firma cosmética natural Di Oleo, ubicada en El Puerto de Santa María (Cádiz), quien afirma que existen otras alternativas al flúor en nuestras pastas de dientes y qué otros problemas puede ocasionar si lo usamos más de lo debido.

“Todos nosotros ya obtenemos flúor gracias a una alimentación equilibrada que incluye agua, pescados, tés y ciertos vegetales, estas cantidades añadidas que vienen en aguas envasadas, suplementos y sales fluoradas, además de no ser necesarias pueden ocasionarnos problemas a nivel articular, intestinal o incluso más caries, que es lo que se supone que queremos prevenir con el plus de flúor que contienen algunas pastas de dientes” – sostiene Filip Van, de Di Oleo, firma gaditana de cosmética natural que también comercializa pastas dentales, enjuagues bucales y cepillos de bambú para niños y adultos, además de otros no relacionados con la higiene bucal.

En realidad, el flúor es un oligoelemento natural que interviene en la mineralización de nuestros huesos y dientes. En cantidades controladas, refuerza el esmalte dental y lo hace más resistente a los ácidos producidos por las bacterias, razón por la que se empezó a añadir flúor tanto en el agua potable como en los productos dentales.

Como ya hemos dicho, el problema está en que hay un exceso de este en muchas personas, acumulación que puede derivar en fluorósis dental, con manchas blancas y marrones en dientes en el mejor de los casos:

“El flúor no es necesario en una pasta dental si llevas una buena higiene oral y consumes suficiente flúor con la dieta, pero tampoco en caso de deficiencia soluciona nada el flúor que viene en estos productos, es algo que debe evaluar un médico para llegar a un diagnóstico y solución”- añade Filip.

Alternativas al flúor que realizan la misma función en nuestros dientes

Pasta de dienteFuente externa

Debemos recordar que existen en el mercado numerosas marcas que venden pastas dentales sin flúor con ingredientes que remineralizan el esmalte (caso del carbonato cálcico), combaten la placa bacterial (xilitol) o equilibran el pH bucal estimulando además la saliva, refrescando y desinflamando, como en este último caso los aceites esenciales de menta y caléndula.

“Nosotros somos fabricantes de pasta de dientes y es algo que sabemos, también existe evidencia científica, la remineralización no depende únicamente del flúor, también de la pasta empleada. Si esta está bien formulada con los ingredientes que debe tener y además tenemos una saliva sana y una buena y diaria higiene bucal, los dientes podrán protegerse y regenerarse de manera natural sin necesidad de nada más”.

Regulación del flúor en la pasta de dientes

Las necesidades de fluoruro varían de persona a persona. Cada persona tiene una estructura dental diferente, y por lo tanto requiere una cantidad diferente de fluoruro.

Los expertos consideran que una ingesta adecuada es de 0,05 mg de flúor por kg de peso corporal al día. Esto incluye comida y bebida, pero también pasta de dientes y enjuague bucal.

Esto significa que el consumo de alimentos que contienen flúor, como el pescado, los cereales, la leche, los productos lácteos y los frutos de cáscara, en particular las nueces, o el uso de sal fluorada en la cocina o en el agua potable fluorada pueden cubrir ya la dosis de flúor requerida individualmente.

El contenido de flúor en la pasta de dientes, regulado por ley

Las pastas de dientes para adultos pueden contener un máximo de 0,15% (1500 ppm, partes por millón).

Estas cantidades también son recomendadas por los dentistas para niños de 6 años en adelante. Por lo tanto, las pastas dentales junior (de 6 años o más) y las pastas dentales para adultos por lo general sólo difieren en el sabor.

A partir de una dosis de 0,1 mg de flúor por kg de peso corporal al día, la fluorosis dental se puede presentar en los dientes que aún no se han salido. Para las pastas dentales para niños (menores de 6 años), la cantidad máxima recomendada es, por lo tanto, menor (0,05%).