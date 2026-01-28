Cómo detener el carro si fallan los frenos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Si no sabes que hacer cuando los frenos de tu vehículo no responden, y los nervios y desesperación toman el volante, como le pasó al artista urbano Kiko el Crazy , en una pendiente negativa, aquí tienes algunas recomendaciones de la cuenta especializada en automóviles carfactoryrd que pueden salvar tu vida,

Recomendaciones clave

Según la publicación, estas son las maniobras que pueden marcar la diferencia:

Mantener la calma para evitar decisiones precipitadas.

Indicar a otros conductores mediante luces o señales para reducir riesgos de colisión.

Frenar progresivamente usando el motor, bajando cambios para disminuir la velocidad.

Utilizar el freno de mano de manera controlada para detener el vehículo con seguridad.

Expertos en tránsito recuerdan que la revisión periódica del sistema de frenos es esencial y que estas maniobras deben practicarse mentalmente para estar preparados en caso de emergencia.