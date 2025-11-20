Cómo saber si tienes gripe o solo una alergia: señales claras para diferenciarlas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Si tienes congestión nasal y goteo nasal, o si estornudas y toses, lo primero que piensas es que tienes un resfriado. Sin embargo, estos también son síntomas de alergias.

Al aprender a diferenciar entre alergias y gripe, puedes encontrar el método adecuado para aliviar los síntomas rápidamente.

Resfriados vs. alergias: ¿Cómo diferenciarlos?

El resfriado común, también conocido como gripe, es causado por un virus. Muchos tipos diferentes de virus son responsables de los resfriados. Si bien los síntomas y la gravedad pueden variar, los resfriados generalmente comparten algunas características básicas.

Las alergias se producen cuando el sistema inmunitario reacciona de forma adversa a ciertas sustancias. Al exponerse a un desencadenante de la alergia, conocido como alérgeno, el sistema inmunitario libera varias sustancias químicas llamadas histamina. Esta liberación de histamina es la que causa los síntomas de la alergia.

Síntomas en común

Las alergias y los resfriados comparten algunos síntomas comunes, tales como:

- Estornudos

- Tos

- Dolor de garganta

- Secreción nasal

- Congestión nasal

- Ojos llorosos

Diferencias claves

Los resfriados suelen causar:

- Fatiga

- Dolores musculares y articulares

- Dolor de garganta

- Congestión nasal

Las alergias suelen causar:

- Picor en los ojos

- Sibilancias

- Erupciones cutáneas, como eccema o urticaria

La recuperación de un resfriado suele ser rápida. La duración media de un resfriado es de 7 a 10 días. Si los síntomas persisten durante más de 10 días, consulte a un médico. En algunos casos, el virus puede contribuir a una infección más grave, como sinusitis, neumonía o bronquitis.

Las alergias no desaparecen a menos que se traten o se elimine el desencadenante. Los alérgenos estacionales suelen provocar síntomas durante dos o tres semanas seguidas.

Información de este artículo cortesía de la revista médica Healthline